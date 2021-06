Helhue Sukni tras entrevista en que se confesó infiel: “El novio se me enojó”

Helhue Sukni dio hace una semana una entrevista en el canal de You Tube de Pamela Díaz. Ahí dijo que siempre ha sido infiel y que la han descubierto. El primer efecto de esta declaración lo informó en un video de Instagram: “Ahora el novio de me enojó. Un brindis por el novio (levanta una copa). Capaz que ni venga… bueno, si viene, viene y si no, no”.

La abogada dijo que “tienen que entender como soy. ¿Por qué una persona puede ser infiel con otra? Si un hueón se porta mal, hay que botarlo. A mí me ha ido mal en el amor. He tenido puros hueones pencas. Y ahora que tengo acá este caballero, más o menos ilustre, decente, elegante, abogado. Ahora el caballero me increpa”, relató Helhue Sukni en un video en su cuenta.

“Me mandó una foto y me puso ‘déjate de dar entrevistas hueonas’. Bueno, si doy entrevistas hueonas, mala cuea. Amigos, digo lo que siento, hago lo que pienso, yo me muevo como quiero. Yo soy la hueona que soy y al que no le guste, filo”, aseguró la abogada.

Sukni añadió que “toda mi vida he sido como soy y jamás voy a cambiar. Yo no necesito a nadie al lado mío para que me diga lo que tengo que hacer, pensar, vestir o comer. Yo hago lo que quiero. Si quiero estar en mi casa tomándome un trago, acostada en mi alcoba tomando té, si quiero fumarme mil cigarros, mala cuea. Es mi problema”, señaló.