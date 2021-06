“Buenos días a todos” sufre baja temporal: Carolina Escobar se operará debido a accidente

A veces, hay lesiones que cuesta que se mejoren por más que se sigan las recomendaciones médicas respecto a la recuperación. Eso le pasó a Carolina Escobar, quien deberá dejar temporalmente la conducción de “Buenos días a todos” para operarse.

Según lo narrado por la periodista de TVN en el matinal este lunes en la mañana, será intervenida en su pierna derecha. Según la conductora del programa en que comparte pantalla con María Luisa Godoy y Gonzalo Ramírez, la lesión ocurrió hace más de dos años.

Fue a través de un video que Escobar contó que estaría fuera del matinal “porque metí la pata”. Y explicó: “Para los que no les había contado, hace un tiempo me quebré el tobillo. Y por más empeño que le puse a la recuperación, porque pucha que le puse empeño, no lo logré”.

La solución ahora pasa por el quirófano, según dijo. “Toca operarse. Así es que vamos a tener que meternos bajo la lucecita, el bisturí, para quedar como nueva, cero kilómetros”, contó la periodista de “Buenos días a todos”.

Cabe recordar que el trío de comunicadores se hizo cargo del espacio de TVN desde el 1 de marzo. Ese día María Luisa Godoy retomó su lugar en el matinal luego de su permiso de pre y posnatal.

En ese momento, Godoy aseguró: “Estoy de verdad feliz y motivada de volver a trabajar con un equipo que admiro y quiero mucho. Con Gonzalo y Carola fue un agrado, como siempre imaginé, porque todo fluyó como si hubiéramos trabajado antes. Me hicieron sentir muy cómoda, que vuelvo a mi casa. Los echaba de menos”.