Carolina Escobar: “Tengo mucha tolerancia al dolor y eso es muy malo”

Carolina Escobar, la conductora del matinal Buenos Días a Todos de TVN, acaba de ser operada de una fractura. La periodista dijo que se siente “un poco aportillada. Hay dolor pero también buen ánimo. Por mí ya estaría tejiendo pero todo el mundo me dice que por favor haga las cosas con calma”.

Según publicó Las Últimas Noticias, Carolina Escobar trata de poner término a una recuperación fallida que partió cuando en 2019 se cayó de un caballo. Y antes de eso había sufrido otras fracturas, también en sus extremidades inferiores. En 2016 y luego en 2018. Esa primera fue en cambio de vestuario.

Ahora contó que “el equipo del matinal ha sido un 7. La María Luisa (Godoy) todos me han escrito para mandarme apoyo. Se han pasado. Gonzalo (Ramírez) y la Paloma (Armijo) se han portado un mil. Su cariño y amistad están siempre”, dijo Carolina Escobar.

Además explicó que “yo le pedí al doctor en todos los idiomas evitar la operación. Ya me decían desde octubre pasado que le diera todas las oportunidades a mi cuerpo. Me hice todas las terapias que encontré. Aplicar frío, calor y no lo logré. En marzo ya caché que no daba resultado”, dijo.

Contó además que si bien le gusta hacer actividad física, “no fui irresponsable con lo del deporte, pero quizás me apuré un poquitito en pararme y volver a trabajar. Tenía molestias que yo encontraba tolerables. Tengo mucha tolerancia al dolor y eso es muy malo, porque cuando pido ayuda ya hay mucho daño”, explicó.