Catalina Vallejos anuncia viaje a México, el cuarto país con más muertos por el covid

Catalina Vallejos, la influencer chilena criticada porque dijo que no se iba a vacunar contra el covid, volverá a viajar. La tarde de este miércoles 9 dijo en sus stories de Instagram que se radicará en México. Ella ya viajó en plena pandemia desde Chile a Perú para encontrarse con su pololo.

Ahora contó que hace tiempo quería irse a vivir a México. “Estoy muy feliz. Muy pronto me voy a México. Me salió la visa de trabajo de México. Con Nacho la estamos tramitando hace un tiempito ya y al fin nos salió, así que tenemos que ir a validarla allá y ya empezar a movernos allá en México. Estamos muy muy contentos por eso”, dijo.

Actualmente México tiene 2.438.011 casos de coronavirus y 229.100 fallecidos. Eso lo convierte en el cuarto país del mundo con más muertos a causa de la pandemia. Sólo lo superan Estados Unidos, Brasil e India. El quinto lugar en muertos lo tiene Perú, el lugar a donde Vallejos viajo a encontrarse con su pololo.

De cualquier forma, Catalina Vallejos dijo que “estamos muy contentos además porque vamos a poder reencontrarnos con varios amigos”.

Eso si bien hace unos días ella misma reconoció que había cometido un error al hablar de que no se iba a vacunar contra el covid.

“Cometí un error al afirmar que sólo con mis defensas, si es que me alimento bien, puedo combatir cualquier enfermedad, siendo que nadie tiene la vida asegurada”, dijo. “Y claro, como en mi círculo cercano no tuve a nadie comprometido con la enfermedad, nunca le tomé el peso que debía. Sé que hay gente que no lo ha pasado bien y debe ser terrible perder a un ser querido, y por eso quiero pedir disculpas si pasé a llevar a alguien”, añadió.