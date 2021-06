Catalina Vallejos: la influencer que desafía al covid con viajes y sin vacuna

La influencer, excalle 7, expolola de Karol Lucero… Catalina Vallejos, es la figura del momento. ¿El motivo? las stories que subió en su cuenta de Instagram, en donde explica sus argumentos para no vacunarse.

Y la verdad es que sus últimas dos polémicas, siempre relacionadas con el coronavirus, ha involucrado a más de alguna otra figura pública que la ha salido a criticar y hoy, fue el mismísimo ministro de Salud, Enrique Paris.

Vallejos aseguró que no se vacunaría contra el coronavirus, tal como nunca lo hace con ninguna vacuna. “No me voy a vacunar, el por qué es porque en realidad casi nunca me vacuno con nada, ni con la influenza ni con nada que salió nuevo, porque siento que puedo defenderme yo misma, mis defensas son muy fuertes, trato de alimentarme bien, como saludable, hago deportes. Soy una persona saludable”.

Pero esto no termina acá. “Así que siento que puedo defenderme ante cualquier virus o cualquier cosa (…) lo otro, yo ya tuve el coronavirus, ya tengo los anticuerpos, por lo tanto es lo mismo que tuviera la vacuna, porque al final lo que sabemos es que la vacuna te protege como si tuvieras los anticuerpos. Te protege para que en realidad si viene el virus salvaje, no te mate”, agregó.

Catalina Vallejos on tour en plena pandemia

Pero antes de esta polémica, la influencer desató otra…esta vez relacionado con sus viajes.

Todo partió cuando publicó en sus stories de Instagram, videos arriba de un avión…explicando que cuando llegue a destino responderá las preguntas de sus seguidores, que ya a esa hora, la criticaban por viajar en medio de la pandemia.

Vallejos se dirigía a Perú a reunirse con su pololo, pero…antes tendría una parada en “un país muy bonito” y en “un lugar romántico”.

La joven publicó una de las respuestas que le llegaron donde irónicamente la aplaudieron: “Viajando en pandemia Bravo!!!”, así la influencer respondió: “La que puede, puede…y la que no, aplaude como tú”.