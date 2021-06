“Total eclipse of the heart”: afirman que conductora de Mega AM está molesta con broma de Diana Bolocco

“Total eclipse of the heart” de Bonnie Tyler era la canción que oía la mañana de este miércoles 9 cuando el noticiario Mega Noticias AM le dió el pase a Mucho Gusto. Fue ahí que Diana Bolocco hizo una broma a propósito de esa canción. La hermana de Cecilia Bolocco dijo que “en ese estudio hay mucho amor… de prensa”. La mención aludía a una supuesta relación entre la periodista y conductora de noticias Priscilla Vargas y su colega José Luis Repenning.

Y según contó la tarde de esta miércoles el periodista Sergio Rojas en el programa Me Late de TV+, la broma de Bolocco habría perturbado a la periodista Priscilla Vargas. Según dijo Rojas, “habría catalogado de mal gusto la broma de Diana”.

Según dijo el reportero, “he visto conversaciones donde Priscilla está muy molesta por la broma de Diana. Entonces a mí me parece que esto deja de ser un rumor, porque lo vi en primera persona”.

Además señaló que “no es un arrebato. La Priscilla, me dicen, que no es que sea amiga de ellos (Diana Bolocco y José Antonio Neme) como para tener la confianza. No es amiga como para caer en ese tipo de bromas. El problema es que es una broma sobre un rumor que viene hace tiempo. Y ella se está separando y además entiendo que está teniendo una relación paralela con otra persona”, lanzó el reportero.

Rojas añadió a propósito de todo lo que pasó después de “Total eclipse of the heart”, que “si tú estás saliendo con alguien, obvio que te va a molestar que le den y le den con que tiene un romance con un compañero de pega. Priscilla se acaba de separar de su marido y padre de sus hijos. Entiendo que está saliendo con una persona, que no es Repenning. Y la otra vez ya salió el rumor y ella dijo ‘me carga, lo encuentro súper desubicado, súper de mal gusto, que me vinculen con Repenning’. Y ahora ante la broma de Diana yo entiendo que no le gustó”.