Repenning y supuesto vínculo con Priscilla Vargas: “Me da lata por mis compañeras”

José Luis Repenning, el periodista y conductor de Mega Noticias descartó que tenga alguna relación sentimental con compañeras de trabajo. Esta declaración la hizo justo después que una broma de Diana Bolocco sugiriera que tiene una relación con la periodista Priscilla Vargas, su colega en la conducción. “Hay mucho amor en prensa”, dijo la hermana de Cecilia Bolocco.

Pero Repenning abordó esta situación en una entrevista que será emitida en la madrugada de este viernes por el programa Así Somos de La Red, de acuerdo a lo que publicó Fotech.cl. “Me han vinculado románticamente con compañeras de trabajo… Ha sido muy fome (…) Me da lata por mis compañeras y sus familias, y mis hijos”, señaló el conductor de noticias.

El periodista dijo que en la actualidad se encuentra “absolutamente” soltero.

Y en cuanto a la situación que enfrentó en el noticiario nocturno del domingo, donde durante su emisión desapareció de la pantalla, dijo que no fue porque tuviera algún problema de salud. “Todo es falso (…) No gustó mi forma de hacer el noticiero al parecer, pero nada más”, señaló.

“Ni me sacaron, ni me atendieron, puro cahuín. Le han dado mucho sin sentido. No me molesta la crítica… pero sí la mala intención”, dijo según publicó Fotech.cl.