“Fue a pedir rebaja para el petróleo”: Julio César Rodríguez ironiza con viaje de JVR a Arabia Saudita

Julio César Rodríguez ironizó este viernes con el viaje que realiza la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe a Arabia Saudita, el cual ha generado diversas críticas.

Durante el matinal de Chilevisión “Contigo en la mañana”, el animador y Monserrat Álvarez conversaban con la teniente Nicole Barrera de la Comisaría Virtual para responder dudas.

En ese marco, el periodista leyó una consulta de una persona que juntó dinero para poder viajar a Iquique y que compró sus pasajes antes que se decretara la cuarentena. Ante esto, preguntaba si ahora podría viajar o perdería los pasajes. “Triste igual”, señaló Rodríguez.

“Lamentablemente, si no es por un trámite impostergable, no va a poder viajar. Ahí lo aconsejable es que lógicamente tome contacto con la empresa en la cual hizo la adquisición de estos estos pasajes, para buscar la medida más conveniente para esa persona. Pero si no tiene que realizar ningún trámite impostergable en la comuna Iquique, no va a poder viajar”, sostuvo la teniente.

جانب من زيارة رئيسة حزب الوحدة الديمقراطية المستقلة وعضو مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي السيدة جاكلين ريسبيرغ والوفد المرافق لِمقر مؤسسة #مسك_الخيرية بهدف الاطلاع على أبرز وأحدث مبادرات وبرامج المؤسسة الداعمة لتمكّين الشباب والقطاع غير الربحي. pic.twitter.com/6PtkXZqh7v — Misk Foundation | مسك الخيرية (@MiskKSA) June 9, 2021

“¿Son recomendaciones que se les dan a esta empresa de buses o aviones, o están llanos siempre a devolver los pasajes?”, replicó Rodríguez.

“Cada política de devolución de pasajes o bien, de la mejor situación que podría convenir al pasajero, lo toma la empresa, eso no nos compete a nosotros como Comisaría Virtual”, afirmó Barrera.

Julio César señaló posteriormente que “me están escribiendo distintas líneas de buses y líneas aéreas y dicen que, por lo general, las platas no se devuelven pero sí se cambian los pasajes con costo cero”.

Tras esto, ironizó que “lamentablemente puede ir a Arabia Saudita, pero a Iquique no puede ir”.

“Fuera de leseo, la senadora Jacqueline van Rysselberghe está en Arabia Saudita”, afirmó al respecto Monserrat Álvarez. “Ah, no tenía idea”, bromeó el animador.

Posteriormente, Rodríguez volvió a referirse al tema. “Fue a pedir a rebaja al petróleo porque está muy cara la bencina. Fue a pedir un descuento. La próxima semana baja la bencina”, indicó.

“¿Se juntó como con la UDI de Arabia?. La UDI Saudita. La UDI Saudita es el partido más popular”, remató.