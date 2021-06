“¡Miren lo que encontré!”: Monserrat Álvarez comparte fotos que tienen 22 años de diferencia

A veces, el tiempo pasa demasiado rápido. Pero la periodista Monserrat Álvarez no tiene mayores problemas con ello. De hecho, la conductora de “Contigo en la mañana” junto a Julio César Rodríguez compartió dos imágenes muy llamativas a través de su cuenta de Instagram. Se trata de dos portadas de Revista Ya en que aparece ella y que tienen nada menos que 22 años de diferencia entre sí.

Sobre esto, la periodista comentó en un post: “Para olvidarme un rato de las malas noticias, me puse a cachurear en el baúl de los recuerdos y miren lo que encontré!!! Son dos portadas de la @revista_ya con 22 años de diferencia!!!”.

Luego, agregó: “El tiempo pasa, chiquilleeess, pero ha pasado de buena forma. En estas dos décadas me convertí en madre, he tenido distintos trabajos en la tele apasionantes, he conservado a mis amigos y amigas de aquella época… En fin…. un hallazgo que me sirvió para contactarme con todo lo bueno de la vida”.

Hace unos días Monserrat Álvarez llamó la atención por un tema muy distinto. Porque la periodista contó que bailó en el caño en un night club. Álvarez contó en el matinal de CHV que sacó “esa bailarina que todas llevamos dentro. Fui poseída por el espíritu de bailarina de night club”.

“Lo pasamos (…), eran las 7 de la tarde y ahí aparecieron todas las chiquillas que trabajaban en el night club. Éramos Carlitos, yo y cinco chiquillas conversando”, contó Monserrat, mientras Julio César le decía “¿por qué no me llamaste?”.

Luego reveló que fue en ese momento en que se subió al escenario y se desató en un baile, para ella “inolvidable”.

“Fue muy entretenido, porque fue antes que llegaran los clientes y ahí yo me pude liberar y bailar en el caño y estuvimos conversando mucho rato con las chiquillas y fue muy entretenido”, continuó la comunicadora, quien incluso mostró en pantalla un video donde se le ve jugando con el caño.