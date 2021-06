Un café ¡por favor!: Monserrat Álvarez lucha contra el sueño en vivo y en directo

Los días viernes son bastante complicados. Porque aunque se está terminando la semana, hay que rendir como si fuera lunes. Esto ocurre especialmente cuando el trabajo comienza a las 8:00 AM, pero es necesario llegar mucho tiempo antes debido a que es importante revisar detalles como el peinado y el maquillaje, como es el caso de los periodistas de los matinales de televisión. Bien lo sabe Monserrat Álvarez.

Pues justamente este viernes durante de “Contigo en la mañana” tuvo que luchar con el sueño. Pero, a diferencia de las personas que están en su oficina o haciendo teletrabajo, este combate fue un tanto más público. Nada menos en el matinal más visto de la televisión abierta local.

Es decir, la lucha de la periodista contra el sueño ocurrió en vivo y en directo. Y mientras se hablaba con especialistas sobre temas contingentes como la vacuna y su importancia en el combate de la pandemia. Tal como se puede ver en una story dada a conocer por Televisivamente, la conductora del programa junto a Julio César Rodríguez, logró mantenerse despierta. Pero no tras una ruda pelea por lograr mantener los ojos abiertos.

La noche anterior Monserrat Álvarez compartió dos imágenes suyas en dos portadas de la Revista Ya. Algo que resultó llamativo porque las fotos se tomaron con nada menos que 22 años de diferencia. Al respecto, la periodista escribió: “Para olvidarme un rato de las malas noticias, me puse a cachurear en el baúl de los recuerdos y miren lo que encontré!!! Son dos portadas de la @revista_ya con 22 años de diferencia!!!”.

Luego, agregó: “El tiempo pasa, chiquilleeess, pero ha pasado de buena forma. En estas dos décadas me convertí en madre, he tenido distintos trabajos en la tele apasionantes, he conservado a mis amigos y amigas de aquella época… En fin…. un hallazgo que me sirvió para contactarme con todo lo bueno de la vida”.