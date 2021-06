Pampita: esto es lo que las personas quieren saber sobre la ex de Benjamín Vicuña cuando buscan en Internet

No es secreto que Gente.com.ar tiene una fijación con Pampita. No por nada, varias de sus notas semanales son acerca de la vida profesional y personal de la modelo, actriz, conductora, bailarina y jurado de televisión. Es por eso que ahora el medio argentino decidió hacer una nota con las principales consultas que aparecen en los motores de búsqueda cuando las personal usan internet para saber algo sobre la expareja de Benjamín Vicuña.

Y además de recopilar las preguntas, dieron la información correspondiente. Las primeras dudas y repuestas son las más básicas. Y son del estilo de ¿Cómo se llama? Ana Carolina Ardohain. ¿Cuándo y dónde nació? El 17 de enero de 1978 en General Acha, provincia de La Pampa. ¿Qué edad tiene y qué signo es?

43 años, es capricornio. ¿Cuánto mide? 1.63 metros.

Tras eso, parten otro tipo de consultas sobre su vida. ¿Por qué le dicen Pampita?

Por ser oriunda de La Pampa y por un personaje de historieta bella y curvilínea creado de Horacio Altuna a fines de los ’70. ¿Dónde vive? En una residencia de tres pisos en Palermo sus tres hijos y su marido, Roberto García Moritán.

¿Dónde estudió? En Santa Rosa, capital de La Pampa, cursó la básica en la Escuela Nº 1 y la media en el Colegio República Argentina. Además, estudió ballet clásico durante nueve años. También llegó a ser Reina Nacional del Estudiante y Reina Provincial del Trigo” en San Salvador de Jujuy.

¿Cómo se hizo famosa? Trabajó como vendedora en una tienda de John L. Cook. Con ellos hizo su primera producción de fotos en 1999. Tras eso fue descubierta por el representante de modelos Pancho Dotto.

¿Cómo conoció a Benjamín Vicuña? “Llegó en un momento inesperado. Lo conocí haciendo una entrevista para un piloto donde era conductora y él era el invitado. La pasó pésimo, salió todo mal en ese piloto, era una producción muy pobre con amigos, lo llevamos a un hotel horrible en Salta, tuvo que viajar y el vuelo se retrasó como ocho horas, pero se portó bárbaro. El piloto nunca salió, pero resultó este amor, así de repente”, dijo en el programa de Susana Giménez. Luego, agrego: “Al tiempo fui a Chile y me dijo que me iba a ayudar con el proyecto y era mentira. En realidad me quería conquistar, se hacía el interesado en el proyecto pero era todo mentira”, bromeó Pampita.

¿Qué resultó de su unión? Juntos fueron padres de Blanca en 2006 (fallecida en 2012), Bautista en 2008, Beltrán en 2012 y Benicio en 2014.

¿Con quién, cuándo y dónde se casó? Con el empresario gastronómico Roberto García Moritán el 22 de noviembre de 2019 en los jardines del Palacio Sans Souci. ¿Su guagua es nuño o niña y cuándo nacerá ? Está embarazada de su primera hija con Roberto García Moritán, la modelo reveló en ShowMatch que tiene fecha de parto para el 22 de julio.