“Acabo de resucitar, familia”: Joe Vasconcellos se ve obligado a desmentir su muerte tras dudosa publicación

No le quedó otra que tomarlo con humor. Porque esta tarde, el músico chileno-brasileño Joe Vasconcellos se vio obligado a desmentir su propia muerte. Esto, luego de que en internet se diera a conocer una “noticia” de dudosa procedencia que aseguraba que había muerto debido a supuestos problemas renales.

Eso sí, la “noticia” se podía catalogar como fake news rápidamente. Por ejemplo, la fecha de publicación era 12 de junio de 2059. Pero tanto en la web como redes sociales es común que la información se replique sin previa revisión.

Vasconcellos optó por festinar con el asunto, usando emoticones llorando de risa. Pero no sólo eso. Porque en su mensaje “Cuantas veces me mataron, cuantas veces me morí… acabo de resucitar, familia! Lindo Sábado”, aprovechó de hacer un pequeño tributo musical.

Es así como parafraseó parte de la letra de “Como la cigarra” de María Elena Walsh, que tiene populares versiones, como la hecha por Mercedes Sosa:

Tantas veces me mataron

Tantas veces me morí

Sin embargo estoy aquí

Resucitando.

Más allá de este desmentido, Joe Vasconcellos se prepara en estos días para presentar el show “Que no decaiga” el próximo sábado 19. Según un comunicado de prensa, se trata de un espectáculo se realizó entre ríos y montañas, en el restorán Antiguo Sueño” del Cajón del Maipo y cuenta con relatos y continuidades realizadas por el propio Joe, además de muchas sorpresas.

“Este concierto por streaming responde a una necesidad espiritual básica de todos, en mi caso estuve más de un año sin ver a mi gente, así que el reencuentro con mis músicos fue maravilloso”, expresa Joe Vasconcellos. En esta línea agrega que “volver a tocar, sin ensayo, porque nos juntamos y nos largamos a tocar fue muy bonito, estamos contentos con el resultado y espero que el público disfrute tanto como nosotros”.

El show estará disponible en On Demand por una sola vez, dentro del periodo que va desde las 16:30 horas del sábado 19 de junio hasta las 23:59 horas del domingo 20 de junio de 2021. Tickets a la venta a través de www.eventrid.cl y en www.joevasconcellos.cl.