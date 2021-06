Julio César con todo contra Jadue: “Un candidato no puede decir algo el sábado y pedir perdón el lunes”

El periodista Julio César Rodríguez criticó en Contigo en la Mañana de Chilevisión al precandidato del PC Daniel Jadue por su idea de pedir un estatuto de garantías a la DC y al Ejército. A JC no le bastó que ahora Jadue haya retrocedido en sus planteamientos. De hecho, también lo criticó por eso.

Y la ocasión que escogió para plantearlo fue cuando el contendor de Jadue en las primarias del Frente Amplio-Partido Comunista, el precandidato de CS Gabriel Boric, estaba en el panel. Le preguntó reiteradamente qué opinaba de eso. El diputado por Magallanes se fue por las ramas pero al final JC logró un pronunciamiento: Boric recordó que Jadue dijo que había que dar vuelta la página.

Eso irritó algo más a Julio César: “Un candidato a la Presidencia no puede decir algo el sábado o el domingo y el lunes pedir perdón y demos vuelta la página, pues Gabriel”. Entonces, Boric le respondió: “Nooo, pero no me diga eso a mí”.

El diálogo lo inició Monserrat Álvarez. Y fue así:

Monserrat Álvarez: Gabriel, ¿lo puso en un lugar complicado estas declaraciones de Daniel Jadue?

Gabriel Boric: En primer lugar, yo no le acepto a la derecha que nos venga a dar cátedra de respecto de los derechos humanos por su historia y por su presente. En Chile hay más de 400 personas que sufrieron daño ocular producto de las acciones del Gobierno durante el estallido social. Y eso es absolutamente inaceptable. He sido muy claro a este respecto (…) Dicho eso, respecto de las declaraciones de Daniel, yo creo que no estamos en momentos de darnos gustitos con esas cosas. A las FF.AA. hay que exigirles que se cumpla el principio de no deliberación y bajo todo punto de vista terminar con esta excesiva autonomía, que ha terminado en casos de corrupción, que ha terminado en espionaje a periodistas….

JC Rodríguez: ¿Por usted igual necesita un estatuto de garantías, Gabriel? ¿Usted igual que Jadue necesita un estatuto de garantías de la DC?

Gabriel Boric: Yo no necesito estatuto de garantías. Lo que necesitamos es poder ganar…

JC Rodríguez: ¿Encuentra que fue buena la ocasión?

Gabriel Boric: para poder tener…

JC Rodríguez: De su compañero de lista….

Gabriel Boric: es que mira, Julio César, yo…

JC Rodríguez: ¿Encuentra que fue una buena ocasión decir esto, en esta semana?

Gabriel Boric: Yo sé que muchas veces hay muchas ganas de ponernos a pelear a mí con Daniel. Yo estoy…

Julio César: Ésa no es mi intención. Es una pregunta muy legítima, Gabriel. No me ponga como que lo quiero hacer pelear. Karina Oliva era su candidata.

Monserrat Álvarez: Si está de acuerdo o no está de acuerdo…

Gabriel Boric: Pero sí lo dije: Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que no era necesario. Mi postura es que a las Fuerzas Armadas hay que subordinarlas al poder civil y restarle la opacidad que ha permitido los casos de corrupción y de espionaje a periodistas. En eso hemos tenido una diferencia con Daniel, pero Daniel también se retractó. Hoy en la mañana dijo que eso no tenía mucho sentido. Demos vuelta la página y veamos para adelante con qué propuestas vamos a convocar a las amplias mayorías del Chile para hacer carne ese 80% del apruebo.

JC Rodríguez: Ya pues, pero un candidato a la Presidencia no puede decir algo el sábado o el domingo y el lunes pedir perdón y demos vuelta la página, pues Gabriel.

Gabriel Boric: Nooo, pero no me diga eso a mí.

JC Rodríguez: Tiene razón, tiene razón Gabriel.