Lisandra Silva es emplazada por usuaria por precios inflados de sus velas y la modelo responde “Están todos locos”

Un dolor de cabeza está siendo el emprendimiento de velas de Lisandra Silva. Ya hace unos días la modelo salió a defenderse, pues fue acusada de vender estos artículos, pero sin aclarar que eran comprados en AliExpress.

Y ahora, una usuaria de Instagram la emplazó por sus precios altos y supuestamente inflados.

“Esas velas tienen un precio demasiado inflado. No sé cómo la gente te paga tanto. Por ser famosa te haces millonaria. En AliExpress por las mismas 20 lucas te compras un set y te haces 6 velas de las que tú vendes”, le dijo a Lisandra. Y no se quedó en eso, pues agregó: “La gente es muy imbécil y tú aprovechando la situación. Vives en Chile y vendes una vela a 20 lucas. No lo creo”.

En vez de bloquear la persona que le escribió o ignorarla, la modelo eligió otra opción. Usó el sarcasmo. “Hola! Sí, lo mismo pienso. No sé cómo en Gucci y Louis Vuitton los precios los inflan también. Yo voy, me compro la tela en Aliexpress, el hilo y una aguja y me las confecciono yo misma! me quedan idénticas. Están todos locos”, contestó la exchica reality. Y para dejar más clara su posición, compartió el intercambio a través de una story en la misma red social.

Hace unos días, Lisandra Silva aclaró que sus velas aromatizadas LisbyLis son confeccionadas por ella. Además, ha estado compartiendo imágenes del trabajo tras los productos en su Instagram.

“Quiero que sepan que esto es un emprendimiento mío, personal. Yo aprendí a hacer las velas durante la pandemia, estaba embarazada, tenía mucho tiempo libre y a todos nos ha afectado estar casi dos años parados, encerrados, sin trabajo”, señaló la modelo, quien aseguró que su colección llamada “Velas del Olimpo” las hace ella y no las importa a través de los servicios de importación de productos.

“Decidí reinventarme y hacer estos productos, son de muy buena calidad y las hago yo con estas manos. Hago el empaquetado y las despacho a domicilio. Quiero aclarar esto porque he escuchado por ahí que vendo velas de AliExpress y no es absolutamente cierto, las hago yo”, afirmó.