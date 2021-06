Mayte Rodríguez se aburre de los rumores y niega tener mayor relación con Alexis Sánchez

Hace casi tres años que terminó la relación entre Mayte Rodríguez y Alexis Sánchez. Pero parece haber personas que aún no superan esta ruptura. Es más creen que aún en 2021 la actriz puede tener real injerencia en lo que ocurra con el futbolista.

Es por eso que no es raro que Rodríguez se aburriera de los rumores y decidiera aclarar cómo son las cosas en verdad. Todo a raíz de un mensaje que escribieron en redes sociales en que le consultaban abiertamente sobre qué ocurría entre ellos. Pero este mensaje es la punta del iceberg, porque la joven ha tenido que soportar semanas de elucubraciones.

Entre los comentarios, se dice que la expareja habría retomado sus lazos y eso habría generado el quiebre entre la influencer y el hombre con quien acaba de romper su compromiso. No sólo eso, pues hasta la culpan de ser la causa de la más reciente lesión del “Niño Maravilla”. Pues cabe recordar que Sánchez se acaba de lesionar y, debido a eso, no podrá ser parte de la primera fase de la Copa América.

Pero ahora la actriz quiso zanjar la polémica directamente. Es por eso que cuando un usuario de Instagram le preguntó: “¿Qué le hiciste ahora a Alexis?” Mayte Rodríguez rompió el silencio.

Es así como dijo: “Joaquín, como tú y varios más me preguntan te respondo… no le hecho nada, no sé donde aparecen estos dichos por periodistas de farándula, aclaro que existe cariño y buena onda”. Y cerró el tema asegurando: “No hay relación hace un par de años”.