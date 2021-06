Disney Plus: este es el tráiler de la nueva serie de Monster, Inc

Monsters At Work transcurre el día después de que la planta de energía Monsters Incorporated comenzó a recolectar risas de los niños para alimentar la ciudad de Monstruópolis gracias al descubrimiento que hicieron Mike y Sulley de que la risa genera diez veces más energía que los gritos. La serie de Disney Plus sigue la historia de Tylor Tuskmon, un monstruo joven y entusiasta que se graduó como el mejor de su clase en Monsters University y siempre soñó con ser asustador. Pero cuando consigue trabajo en Monsters Incorporated, descubre que asustar ya no está de moda y que las risas son lo que cuenta. Luego de que Tylor es reasignado temporalmente a Monsters Incorporated Brigada Técnica (MIBT), debe trabajar al lado de un grupo de mecánicos inadaptados mientras intenta convertirse en un bromista.

Producida por Disney Television Animation e inspirada en el mundo de la película ganadora de un premio de la Academia MONSTERS, INC. de Disney y Pixar, disponible en Disney Plus, la serie presenta nuevos integrantes en el elenco junto con los favoritos que regresan. Ben Feldman interpreta la voz original en inglés de Tylor Tuskmon, Mindy Kaling como Val Little, Henry Winkler como Fritz, Lucas Neff como Duncan, Alanna Ubach como Cutter. Billy Crystal y John Goodman repiten sus roles como Mike Wazowski y James P. “Sulley” Sullivan.

La producción ejecutiva está a cargo del veterano de animación de Disney Bobs Gannaway (La casa de Mickey Mouse, AVIONES 2: EQUIPO DE RESCATE). Sean Lurie (Cabeza o Corazón), nominado a los premios Oscar, es productor, y Kat Good (Grandes héroes: la serie) y Steve Anderson (La familia del futuro) son supervisores de dirección. El difunto Rob Gibbs (MONSTERS, INC.) dirigió algunos de los primeros episodios.

La serie se estrena el 07 de julio, así que, no sé ustedes, pero yo no me la pierdo por nada del mundo.