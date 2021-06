JC Rodríguez queda encerrado por culpa de su perrita y la acusa públicamente: “Blanquita no está reconociendo nada”

Este lunes en la noche JC Rodríguez vivió un “drama de la vida real” que narró a través de sus stories de Instagram. Y, según contó, se quedó encerrado en su propia casa por culpa de su mascota, Blanquita.

Tal como se pudo ver en una seguidilla de videos, el conductor de “Contigo en la mañana” debió pedir la ayuda de un cerrajero profesional para que los ayudara con el problema causado por su perrita, a quien suele mostrar en redes sociales.

“Aquí estoy con don Hermindo, cerrajero profesional porque tuvo que arreglar, digamos la verdad, todas las manillas de este piso”, dijo y agregó que el can no se estaba haciendo cargo del desastre causado. “Blanquita no está reconociendo nada”, dijo en tono de borma.

“Parece que hay una responsable acá en que todas las manillas estén malas . Ahí pueden ver todas las manillas malas y todos los rasguños de la Blanca al tratar de entrar a las puertas parece que rompe los tornillos y se descuadra”, dijo JC Rodríguez mientras el cerrajero confirmaba lo ocurrido.

Este drama de Julio César llega en días en que está con muchísimo trabajo. Porque más allá de su rol actual en radio y TV, la semana pasada se confirmó el nuevo Late del periodista para Chilevisión.

El espacio lleva por nombre “Pero con respeto”, en honor a uno de los hitos de su carrera. El programa debería ver la luz durante el segundo semestre del año. Eso sí, desde CHV dicen que aún no hay fecha exacta de salida. A pesar de ello, ya se hizo un piloto de lo que finalmente se podrá ver al aire dentro de las próximas semanas. Tampoco se ha informado exactamente sobre el horario ni los días en que se emitirá el programa del popular hombre de radio y televisión.