Karina Oliva pide disculpas a hija de Acosta: “En ningún momento dije quién es mejor o peor”

Karina Oliva, la derrotada candidata a gobernadora del Frente Amplio y el PC, ofreció disculpas a Nelson Acosta por la metáfora que uso para explicar cómo tomaba haber perdido la elección de la Región Metropolitana. La excandidata escribió el lunes un polémico tweet en que decía: “Hicimos una campaña a lo Bielsa, no a lo Acosta”.

Esto molestó a una hija del ex DT de la Selección Chilena, O´Higgins, Unión Española y Cobreloa. “Lávese la boca antes de hablar mal de mi padre”, le respondió Silvana Acosta.

“Es paradójico, me tengo que acostumbrar a que lo que diga y haga es bueno y malo al mismo tiempo. Primero que todo, quiero pedir disculpas a la familia si se sintió agredida, porque en ningún caso es eso”, dijo esta tarde en el programa Hola Chile de La Red.

A eso añadió que “en ningún momento dije quién es mejor o peor. Es más, parto asumiendo que no basta, puedes jugar muy bonito y eso no quiere decir que tengas el éxito. Acá hay una diferencia, en ningún momento he dicho, por eso le pido disculpas a la hija. Creo que ella malinterpreta, en ningún momento digo que es alguien que fracasó o que es malo”, dijo.

“Uno de los problemas de nuestra sociedad es que lo que nos gusta puede ser lo bueno y lo que no nos gusta es malo. Me referí a un tipo de estrategia. Por ejemplo, me gusta más el juego de Josep Guardiola que el de Diego Simeone o José Mourinho. Acá hay un sesgo porque cuando una mujer habla de fútbol se van a la persona”, señaló Karina Oliva.

También dijo que “eso no quiere decir que el profe Acosta no sea alguien exitoso. Si hablamos de fútbol, hablemos de fútbol…”.