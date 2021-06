“Me saqué la cresta”: Cecilia Bolocco sufre dolorosa caída durante transmisión en vivo

Una fuerte caída sufrió Cecilia Bolocco mientras hacía una transmisión en vivo.

La exMiss Universo realizaba el live desde su casa en Miami cuando en momentos que iba a mostrar la piscina que tiene en el patio, tuvo un tropezón.

“Esto no lo ha visto nunca nadie. Me han visto de allá para acá, pero de aquí para allá no. Miren (…) ¡Ay! Me acabo de sacar la cresta, me acabo de sacar la cresta”, expresó.

“Me pegué con eso (…) ¿Dónde está? No sé ve, por eso me pegué”, agregó la animadora.

Ante esto, su hijo Máximo le preguntó “¿Estás bien?”, tras lo cual su madre le respondió “me saqué la cresta, me pegué en las dos canillas. En las dos canillas me pegué”.

Tras esto, Cecilia Bolocco mostró rápidamente el patio y entró a su casa. “Me duele más que la concha de la lora. Ya, voy a entrar está muy húmedo”, concluyó.

Cabe mencionar que el momento ocurrió en el minuto 47 del registro.