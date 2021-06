“Me caí al litro”: María Luisa Godoy bromea sobre el vino que creó con famosos y que la llevó a tomar

“Voy a ser muy honesta”, dice María Luisa Godoy al comenzar la historia. La periodista no va a hablar de su trabajo en TVN en el “Buenos días a todos” o de “Héroes de hoy”, programa que acaba de terminar temporada. Tampoco hablará de la fintech SoyFocus, una de las colaboraciones que ha hecho fuera de pantalla. No, el tema es el vino. O, más bien, su otrora inexistente relación con él. “Me habían llamado de varia viñas para hacer cosas y para ser embajadora, pero siempre dije que no”. Hasta ahora.

“Yo no tomo, entonces para qué voy a andar haciendo promociones que no son reales. Entonces, siempre había dicho que no, hasta que me llama Bibiano Castelló”, cuenta. El cambio de postura llegó porque el histórico productor de TV le ofreció algo muy distinto: hacer un vino para la viña Bouchon.

Pero la idea era desarrollarlo de la mano de otros rostros -Javiera Contador, Pancho Saavedra, Jordi Castell y Carlo Von Mühlenbrock- a lo largo de una serie de Live en Instagram.

“Yo dije, ‘Ah, ¡súper entretenido! En pandemia, que uno no tiene ningún carrete, lo voy a pasar bien todos los martes que nos toque hacerlo”. Eso sí, seguía su dilema por no ser consumidora de bebidas alcohólicas. “Tendría que decir que no tomo y hablar desde la inexperiencia”. Y ahí quedó con este rol de no iniciada entre sus compañeros.

“Es muy bueno el equipo que hicieron”, cuenta y asegura: “La Javi es seca, entiende demasiado. Es la que más sabe, encuentro yo. Cada uno aporta lo suyo. Jordi con su espontaneidad. Carlo con todo su conocimiento gastronómico… lo pasamos súper bien”.

“Ha sido toda una experiencia, lo he pasado muy bien. ¡Nos hemos reído muchísimo!”, cuenta y agrega que ocurrió lo inesperado, porque cambió su apreciación de este brebaje. “¡Me ha gustado el vino! Me ha entrado agua al bote varios martes”, dice entre risas al usar este chilenismo que se refiere a quien se empieza a emborrachar y decir cosas no tan cuerdas.

Algo que ocurre porque para poder preparar este vino, estos famosos deben ir probando distintas cepas e ir eligiendo. Todo con la supervisión del enólogo Christian Sepúlveda.

Sobre esta recién descubierta apreciación por los maridajes, María Luisa Godoy, cuenta. “Como no estoy acostumbra a tomar, me como una panera entera. Pero por mucho que coma, al ser primeriza me entra agüita al bote, pero rico. Después me quedo dormida y duermo de corrido, maravilloso”, dice divertida y comenta que también ayuda que su guagua no se despierta en la noche.

Otro factor que le interesó sobre este particular proyecto es el hecho de que tiene un lado social, porque parte de las ganancias que genere irán a una fundación. Esto es súper bonito, dice.

Respecto a su actual relación con las bebidas alcohólicas, bromea: “Me caí al litro. Descubrí lo bueno y no volví atrás”. Y aclara que ahora toma un poco de vino con su marido el fin de semana. “Me tomo una copita con él y conversamos. Yo encontraba que era fome no hacerlo, pero yo no tomo, qué más da. Pero ha sido entretenido”.

El último capítulo de este Desafío Bouchon 2021 se emite el martes 29 de junio a las 21:30 horas. En ese momento, a través de la cuenta de Instagram de la viña se presentará el vino terminado.