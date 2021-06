Soledad Pérez revela que ocultó todo un embarazo durante una teleserie para no ser despedida

Nuevamente electa como concejala de la comuna de San Bernardo, la actriz Soledad Pérez quien inició su carrera a finales de los años setenta, conversó con Reyes del Drama sin filtro sobre su carrera, la televisión actual y la contingencia nacional.

Sobre cómo era el trato de los directores en épocas pasadas en las teleseries, Pérez comentó “Había de todo, había gente muy déspota. Habían prejuicios con los actores. Había una desconfianza que no te ayuda a tener un ambiente laboral muy agradable. A eso hay que sumarle la competencia entre los colegas, los que son más amigos de los productores o directores. Yo voy solo a trabajar. No era un ambiente ideal para trabajar”, comenta.

A inicios de los años noventa, Soledad Pérez se encontraba grabando la teleserie “Acércate más” donde tenía un osado personaje, amante del protagonista. Durante las grabaciones de esta producción, la actriz quedó embarazada, situación que debió ocultar a la producción por miedo a ser despedida. Nadie se dio cuenta. “Fue tremendo. Tenía un personaje que salía mucho y me quedo embarazada con horror. ¡Llevaba tres meses grabando! Pregunté al productor general que pasaba si yo quedara embarazada y me dijo que no podía seguir trabajando y no se les paga nada, no se puede hacer contrato. Las embarazadas son para papeles más chicos”, señaló.

Luego de esta conversación con el productor, la actriz decide fajarse y ocultar el embarazo mediante el vestuario de su personaje: “Fue un suplicio, pero todo se camuflaba. Andaban cachudos. Fue increíble porque un jueves yo tuve que tener a mi hijo y el lunes ya estaba grabando con el parche y los puntos. Nadie se dio cuenta. Fue lo más complicado que me ha tocado vivir siendo actriz”, recordó.

Otras noticias:

Violencia vial: Fundación Emilia difunde episodio en Chicureo con choques incluidos