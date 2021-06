Actriz de “Demente” más allá de la ficción: “Me eché el auto” en grabación

La teleserie nocturna de Mega, “Demente” está viviendo un desenfreno de acontecimientos durante esta semana y el personaje de Miranda, interpretado por la actriz Victoria de Gregorio, lo dejó en claro con un ataque a un vehículo.

La misma actriz reveló en su cuenta de Instagram el secreto detrás de esta semana.

“Les voy a contar un secreto. La escena que vieron ayer de cuando tenía que romper el parabrisas, yo estaba muy nerviosa. No me tenía tanta fe, nadie me tenía tanta fe de que iba a ser capaz de romper el parabrisas. La cosa es que pusieron un parabrisas falso arriba del auto”, relató.

Y claro, menudita…nadie creía que podría tener la fuerza necesaria para destruir el vehículo, pero nadie contaba con lo que iba a pasar.

“Me eché el auto, pasé de largo, y no sólo me eché el parabrisas falso sino que pasé y me eché el auto”, contó.