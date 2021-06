Dante Poli reaparece en ESPN sin hablar de su detención: las redes estallaron

Dante Poli apareció de nuevo en ESPN luego de la detención del pasado 2 de junio porque realizó una fiesta clandestina en su casa durante el toque de queda y rompiendo el aforo permitido: había 22 personas cuando sólo podrían haber estado cinco. Formalizado y todo, Poli habló en el programa como si nada hubiera pasado.

De hecho Dante Poli habló del partido de Chile contra Bolivia de mañana viernes como si nunca hubiera estado ausente del panel. Partió cuestionando a la figura del momento, Ben Brereton. “Brereton no es centrodelantero”, dijo. “Tú la posición de Eduardo Vargas, que es el especialista no tiene que ser necesariamente con otro. Podría entrar Mora, me parece interesante. Más que Brereton. Pero yo creo que acá tiene que haber un tema de cómo los volante llegan con sorpresa”, dijo el retirado defensa central.

"LA LÍNEA DE TRES OBEDECÍA MUCHÍSIMO A MORENO MARTINS"#ESPNF90Chile Dante Poli y cambio de esquema ante Bolivia: "Hoy día, utilizar dos defensores, básicamente para sostener, y Pulgar que se te puede meter para soltar a los laterales volantes, para mí sería ideal". pic.twitter.com/Z1HrfWsQ19 — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) June 17, 2021

En las redes se recordó que por los mismos hechos al periodista Karim Butte lo sacaron de Chilevisión. Mientras, Poli seguía hablando de dibujos tácticos. “La línea de tres obedecía a Moreno Martins, tenía mucho que ver con cómo lo podías controlar. En ese aspecto usar dos defensores y Pulgar que se pudiera meter, para mí sería ideal”.