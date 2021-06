Gino Costa negó tener mala relación con Nacho Gutiérrez: “Nunca me peleé con él”

Gino Costa quiso dejar en claro que su relación con Nacho Gutiérrez no es problemática como se habló durante la época en que coincidieron en “Buenos días a todos”, programa que Costa dejó este viernes. Y esto es algo que hizo esta semana en “Zona de estrellas”.

Esta fue la conversación, que se dio como parte del programa en que Costa decidió dar fin a varios rumores.

Mario Velasco: “Me quiero tomar un poco de las dinámicas que se toman al interior de lo equipos, donde Vasco efectivamente no tuvo una buena experiencia en el ‘Buenos Días a Todos’. Y también se ha traspasado un poco a la prensa de que tú, en algún momento, tuviste problemas con Nacho Gutiérrez. ¿Es tan así, Gino? ¿O son rumores o especulaciones?”

Gino Costa: “O sea, fue harto rumor. Incluso yo llegaba al matinal y decía ‘oye, Nacho, ayer hablaron de esto y esto’. Y yo, personalmente, nunca tuve ni me peleé con él. No somos amigos, pero tampoco tenía mala onda con él.

“Yo hacía mi pega. Y claro, en un momento, lo que comentábamos recién, el mismo Festival de Dichato, que lo animé yo y muchos decían ‘¿y por qué no Nacho Gutiérrez, si es el animador del Buenos Días y Gino panelista?’.

“Ahora, si Nacho tenía algún problema conmigo, no tengo idea. Al menos conmigo siempre fue buena onda”.

Velasco: “¿No lo sentiste en el día a día, la relación laboral? Porque uno se pone a analizar el escenario de ese momento, con una figura muy ascendente, que eras tú, que efectivamente el canal estaba poniendo fichas, como se dice popularmente, te estaban dando proyectos como Dichato.

“Y a lo mejor, en ese sentido, que nos puede pasar a todos, Nacho vio un poco amenazado el rancho. Y eso, en algún momento, genera que se bloqueen ciertas cosas.

“Se habló mucho en su momento que había tenido problemas con Karen Bejarano, con Karen Paola, al interior del espacio, con el mismo Hugo Valencia. Entonces, claro, uno sabe que cuando en televisión el río suena es porque piedras trae. A lo mejor no lo sentiste, pero alguien de afuera vio que tal vez no te estaba dando los pases necesarios”.

Joche Bibbó: “A lo mejor el Gino se iba para la casa y estaba lleno de puñaladas y no las sentía. Iba sangrando y no se daba cuenta.

“Gino, una pregunta: ¿Hay mucho ego en la televisión? Porque estoy involucrándome de a poco. ¿Pero hay mucho ego en las figuras más potentes? Tú que vienes de más abajo, remándola. Hablo en general, en todos los canales»

Costa: “Sí, absolutamente. Y antes del estallido social, en un estudio éramos nueve personas, en un mesón. Vasco, tú estuviste ahí. Y yo también me enojaba cuando quería intervenir y no me dejaban. No sé si eso va vinculado al ego”.