Pampita Benjamín Vicuña: estas son las condiciones para que sus hijos aparezcan en el reality de la modelo

En Argentina y parte de Sudamérica, lo que sea que haga Pampita es noticia. Y eso incluye el nacimiento de su guagua, una niña que debería nacer la segunda quincena de julio. Es por eso que la modelo y presentadora de TV está preparando en un reality show que mostrará la llegada de pequeña.

Como es de esperarse, en el programa también se podrá ver al resto de su familia: su marido Roberto García Moritán y sus tres hijos. Es por eso que Carolina Ardohain tuvo que llegar a un acuerdo con el padre de los niños, Benjamín Vicuña.

Según reportan medios como Infobae, entre las condiciones para que aparezcan Bautista, Beltrán y Benicio -quienes son menores de edad-, la presentadora de TV se puso de acuerdo con el actor chileno. Es así, como deberán cumplir una serie de condiciones. La otrora pareja, acordó no exponer demasiado a los pequeños. Es por ello que los niños van a aparecer “de forma prudente y solamente en algunos capítulos”.

Además, se aclara que el programa “No va a estar centrado en ellos, sino en Carolina específicamente. Fue una conversación familiar entre ellos en muy buenos términos porque ambos quieren proteger a sus hijos”. Esta información fue dada por un cercano a Vicuña. Fuente que, además, aseguró que el actor no aparecerá en ningún episodio.

El reality, según Pampita

Sobre el programa, la modelo dio detalles a Infobae anteriormente. “Estoy feliz porque me acompañan a todos lados, me encanta porque me va a quedar un recuerdo de esta etapa maravillosa de la vida. Además, le va a permitir a la gente conocer un poquito en la intimidad. Va a ser un reality personal, de todas las cosas que hago en el día, trabajos, proyectos propios, y la maternidad, por supuesto, porque es algo que está presente durante todo el día, y la pareja”, dijo.