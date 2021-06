Quique Neira sobre su cover de “Hasta que me olvides” en clave reggae: “Me he vuelto fan de Luis Miguel”

En las década de los ochenta y los noventa no era raro prender la radio y escuchar a Luis Miguel. Su presencia, u omnipresencia, era algo con lo que se podía contar a pesar de cambiar el dial. Y esto no es algo que le gustara particularmente a Quique Neira.

“Recuerdo que ‘La incondicional’ sonaba en el aire en todos lados cuando salió, pero que yo cambiaba la radio porque no me gustaba. Muchos de mis compañeros de escuela tenían a Luis Miguel como su ídolo, mientras yo prefería escuchar a Zeppelin, Deep Purple, Bob Marley, Santana o Prince“, dice el músico sobre esa época.

“Sin embargo, mi oído me decía que Luis Miguel era un fuera de serie“, cuenta el artista local. “Nadie puede abstraerse ante el registro y voz de este artista, Luis Miguel es un fuera de serie y eso lo puedes reconocer te guste o no su música y yo en esos años, aunque no lo tenía entre mis favoritos, podía reconocer que Luis Miguel era ‘the best’“.

Quique Neira recuerda que cuando el Sol de México sacó “Romance” le gustó mucho el arreglo ‘Inolvidable’ : “Lo encontré perfectamente renovado aquel clásico del bolero”. Pero, aún así, la admiración no era suficiente para el exGondwana.

“Francamente, vine a tomarle asunto en los últimos años. Después de grabar mi versión de ‘Culpable o no’ me puse a investigar con más profundidad su discografía y fui encontrándome con muchas cosas que en su momento había escuchado, pero que no le puse la atención que tal vez merecía. Y claro, ahí fui encontrando verdaderas joyas, tal cual es ‘Hasta que me olvides’. Me he vuelto fan de él“.

El músico cuenta que ahora eligió hacer ese cover en específico porque se trata de “una gran canción. Y al enterarme que era de autoría de Juan Luis Guerra me cuadraron varias cosas que yo ya sentía con este tema. Ese aire a Caribe que yo le percibía era natural, y al hacer la versión y preparar el arreglo fui dándome cuenta de que se acercaba al sonido de algunas bandas de reggae originarias de allá y que eso era absolutamente orgánico”.

Respecto a por qué pensó que “Hasta que me olvides”, parte de su disco “Cover Me Again”, podía funcionar en clave reggae, explica: “Bueno, la visión que uno como productor va desarrollando con la experiencia de trabajar en tantas canciones durante tanto tiempo es clave. Con los años he desarrollado y agudizado esa facultad. Siempre la tuve en todo caso, pero en los últimos años se ha potenciado mucho. Y esa confianza se ve respaldada cuando ves que logras buen impacto con esas ideas, que terminan llegando al corazón de la gente y cuando ves eso piensas: ‘Estoy haciendo bien mi trabajo'”.

Sobre la opinión de los seguidores de Luis Miguel de sus covers, el músico cuenta: “Se dan cuenta que lo hago con mucho respeto y eso nos conecta. Buena onda, me han apoyado con la salida tanto de ‘Culpable o no’ como ahora con la salida de ‘Hasta que me olvides’. Es que cuando uno va con cariño por la vida lo recibe de vuelta“.

Quique Neira cuenta que incluso ha visto “Luis Miguel, la serie”, la producción de Netflix. “La serie me parece muy entretenida. La segunda temporada la vi y me pareció potente. Diferente a la primera, pero entretenida igualmente.

Me gusta sobre todo porque el mismo Luis Miguel está involucrado en ella. Entonces, ¿qué mejor que la historia la relate su protagonista? Porque es su experiencia y es bueno que uno conozca esa versión. Entendiendo que muchas veces las historias de vida/carrera de los artistas la cuentan terceros”.