Los memes que dejó el anuncio del tributo a Metallica con Mon Laferte, J Balvin, Juanes y Miley Cyrus

La noticia de que en septiembre se editará un disco tributo a Metallica por los 30 años del Black Album ha generado diversas reacciones en redes sociales. Pues mientras hay quienes lo celebran, hay personas que no sienten lo mismo. Y la razón para ello es el amplísimo rango de músicos involucrados en este disco.

A saber, grupos y solistas como Mon Laferte –quien publicó la noticia muy emocionada-, J Balvin, Ha*Ash, Elton John, Dave Gahan, Miley Cyrus, Juanes, Weezer, St. Vincent, Idles, Rodrigo y Gabriela, My Morning Jacket, Biffy Clyro y Volbeat, entre otros, serán parte de este disco. Este trabajo llevará por nombre “The Metallica Blacklist”.

Como parte del adelanto en video publicado en YouTube, se explica: “Un álbum, 12 canciones, 53 artistas, posibilidades ilimitadas.

“TheMetallicaBlacklist es un grupo sin precedentes de más de 50 artistas que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, continentes y más, cada uno de los cuales aporta una interpretación única de su versión favorita de Black Album.

Disponible en digital y en streaming el 10 de septiembre y en vinilo y CD el 1 de octubre, todas las ganancias se donarán a organizaciones benéficas de la elección de cada artista colaborador junto con la propia fundación de Metallica, All Within My Hands”.

Como suele ocurrir en redes sociales, no sólo hubo comentarios a favor o en contra de este trabajo. De hecho, lo más llamativo fue una serie de memes que apareció tras el anuncio. Pues se busca, a través del humor, opinar sobre este disco conmemoratorio.

Los Metaleros viendo cómo Metallica invitó a J Balvin, José Madero y Juanes a su álbum de covers. pic.twitter.com/ejvlsGDWYu — El Triqui (@El_Triqui_) June 22, 2021

Yo, después de escuchar el álbum de covers de Metallica pic.twitter.com/Gu4i6ykLAv — La Grupa (@NotLaGrupa) June 22, 2021

Invitaron a Mon Laferte🌹 para el disco tributo de Metallica pero no a Alberto Plaza💩 pic.twitter.com/GPXCuVX0cr — Vīcente🇨🇱🎙️🎸🥁 (@VicentVichoco) June 22, 2021

El disco de covers de Metallica es una mezcla así más o menos pic.twitter.com/TBHGlrwAlr — boddah (@flemxta) June 22, 2021

Mientras tanto en el Marketing de Metallica… pic.twitter.com/UjYuY9nz2d — Viejo Cascarrabias (@ViejoCascarrab4) June 22, 2021

Aún así, pienso escuchar las nuevas versiones de Metallica pic.twitter.com/ni2C8bf0RW — La Abuela García®™ (@rthur_013) June 22, 2021