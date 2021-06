Metallica en voz de Mon Laferte: chilena participará en el tributo por los 30 años del Black Album

Este año se cumplen tres décadas del Black Album, el disco con que Metallica saltó a la fama planetaria. Y para celebrar este hito, se lanzará un disco tributo con músicos de todo el mundo. Un trabajo discográfico donde Chile tendrá una representante: Mon Laferte.

La cantante nacional -quien tiene un amplio rango de intereses musicales- se une a un grupo que reúne a personajes y agrupaciones como Elton John, Dave Gahan, Miley Cyrus, Juanes, Weezer, St. Vincent, Idles, Rodrigo y Gabriela, My Morning Jacket, Biffy Clyro y Volbeat, entre muchos otros. Estos artistas eligieron su canción favorita de este importante disco. La cantante chilena Mon Laferte decidió hacer un cover del popular single “Nothing Else Matters”.

La banda estadounidense acaba de mostrar un adelanto en video de lo que se podrá escuchar desde el próximo 10 de septiembre. En esta fecha, se lanzará oficialmente “The Metallica Blacklist”.

Como parte de la información, en YouTube se explica: “Un álbum, 12 canciones, 53 artistas, posibilidades ilimitadas.

“TheMetallicaBlacklist es un grupo sin precedentes de más de 50 artistas que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, continentes y más, cada uno de los cuales aporta una interpretación única de su versión favorita de Black Album.

Disponible en digital y en streaming el 10 de septiembre y en vinilo y CD el 1 de octubre, todas las ganancias se donarán a organizaciones benéficas de la elección de cada artista colaborador junto con la propia fundación de Metallica, All Within My Hands”.