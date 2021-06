“Puede terminar en la muerte”: Mirna Schindler desclasifica grave maltrato de asesora del hogar a su hija

Mirna Schindler tuvo una triste historia para compartir en “Hola Chile” este martes. Esto, porque ayer se supo el caso de una madre que se enteró que la cuidadora maltrataba a sus hijos. Esto, gracias a que sus niños hicieron un dibujo que daba cuenta de lo que pasaba en la casa cuando los pequeños estaban solos con la asesora del hogarar.

En una entrevista con el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, la madre de los menores relató los hechos. Los niños le entregaron un dibujo para que lo pegara en el refrigerador, que decía: “Está prohibido tocar a los niños”. Tras eso, la mujer revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad y confirmó que, lamentablemente, sus hijos habían sido maltratados.

Tras eso, la mamá de los hermanos mellizos fue entrevistada en “Hola Chile”, de La Red y en ese momento la periodista entregó información de lo que ocurrió con su hija menor hace ya dos décadas.

“Han pasado más de 21 años de esto. Ocurrió cuando mi hija tenía 6 meses, y mi hijo que le sigue tenía dos años y medio, un poco más. Tres años, casi”, partió diciendo.

“Quiero que sepas que esto que te pasó a ti, le ha pasado a mucha gente. Yo en ese tiempo no tenía cámaras ni pruebas contra ella. Ella vivía con nosotros, había traído a su hijita y una de las cosas que llamó mucho la atención, no a mí, sino que al padre de mis hijos es que trataba muy mal a la niñita”. Eso generó las primeras alarmas, pero la periodista explicó que no había manera de saber lo que ocurriría más adelante.

“Cuando nosotros nos enteramos, había cinco personas que rodeaban la historia, desde el hombre que arreglaba el jardín hasta el portero. Todos sabían que en mi casa había maltrato a los niños”, dijo.

Respecto al tipo de maltrato, Mirna Schindler explicó que eran graves. “A mi guagua, que ahora va a cumplir 21 años, la zamarreaba y tú sabes que el síndrome de la guagua zamarreada puede terminar en la muerte de una guagüita. Es gravísimo, porque está conformándose el cerebro. Al chiquitito le pegaba”, narró.

En cuanto al contexto, la profesional contó: “Yo trabajaba como bestia en ese tiempo y uno confía 100% en estas personas. No había otra forma de dejar a tus niños al cuidado”. Además, dijo que este maltrato no ocurría cuando su hija mayor, en ese entonces de unos 8 años estaba presente.”