Gala revela que encaró a Isla por el “me saliste bastante tímida”: le preguntó para quién iban dirigidos

El nuevo capítulo de “La Divina Comida” promete dar que hablar si más reciente adelanto es un ejemplo de lo que se podrá ver este sábado en Chilevisión. Porque se profundizará en el tema de los coquetos audios de Mauricio “Huaso” Isla envió hace unos años y que no eran para su pareja de ese entonces, Gala Caldirola. Algo que ya confirmó la exchica reality y comenzó a generar revuelo.

Pero en el nuevo episodio, se sabrá bastante más sobre lo que ocurrió tras la frase “Parece que me saliste bastante tímida, eh”, que fue filtrada hace 4 años, pero ahora tomó nueva vida.

Según publicó BioBioChile, este fin de semana se podrán ver más detalles entregados por la influencer española y participante de “El discípulo del chef”. En este episodio participan también Rigeo, la periodista Verónica Bianchi y el actor Juan Pablo Bastidas.

Lo que se podrá ver en “La Divina Comida” tiene un momento importante. El tema apareció cuando Verónica Bianchi le regala una pulsera a Gala grabada con la frase, “No soy tímida”.

Fue ahí cuando Caldirola comenzó a decir: “Voy a contar la verdad de una vez por todas sobre el famoso ‘estás bastante tímida'”.

“Se filtraron unos audios hace unos años de Mauro diciendo: ‘tienes unos ojos hermosos, pero parece que me saliste bastante tímida…’. Tienen que saber algo, esos audios nunca fueron para mí”, reveló la exchica reality.

Esto fue algo de lo cual Caldirola se enteró a través de los medios de comunicación. “En ese momento me llama la prensa y me dice, ‘Oye Gala se han filtrado unos audios de Mauro, creemos que son para ti, ¿quieres escucharlos?'”, dijo.

“Y yo los escucho, esos audios no son para mí, ¿para quién son? Estábamos juntos ya”. A eso, agregó: “Cuelgo el teléfono y llamo: ‘Mauricio Isla explícame ¿qué cojones son estos audios?'”, dijo.

“Cada vez que me ponían los audios a mí se me apretaba la guata, igual me daba celos escuchar esos audios. Yo no soy tímida”, cerró.