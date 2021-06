Argentina posa los ojos en Gonzalo Valenzuela: se alojó en la casa de su ex y se mostró con actriz Romina Ricci

Gonzalo Valenzuela está en Argentina para sumarse al elenco de “RSVP”: serie que coproduce Bárbara Diez y Star Channel. Se trata de una producción importante, pues se podrá ver por el publico regional, protagonizada por Celeste Cid.

Pero el actor chileno ha llamado más la atención por cosas extralaborales que el proyecto que lo llevó a regresar a Buenos Aires. Esto, porque según reportan medios transandinos, mientras busca departamento está alojando nada menos que en la casa de su ex, Juana Viale. Y eso es algo llamativo, considerando el difícil quiebre que tuvieron pues la infidelidad de la actriz y nieta de Mirtha Legrand fue muy bullada en su momento.

Pero eso no es todo. Porque el actor local generó aún más revuelo luego de que se vieran imágenes suyas junto a la actriz argentina Romina Ricci.

En las fotografías dadas a conocer por la revista Ciudad Magazine, se puede ver a Gonzalo Valenzuela en una actitud especialmente cercana a Ricci. La también guionista, vale comentar, está vestida con un revelador atuendo confeccionado con tela transparente.

Toda esta información quizás no sería tomada tan en serio si no fuera porque no hace mucho se supo del quiebre entre el actor y María Gracia Omegna. Es por ello que los medios argentinos y chilenos se preguntan si Valenzuela está nuevamente en pareja.