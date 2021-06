Monserrat Álvarez recuerda cuando Raquel Argandoña no la invitó a cumpleaños: “Era como la niñita del colegio que no la invitaban”

Esta mañana Monserrat Álvarez y Julio César conversaron de distintos temas al comienzo del matinal de Chilevisión. Es así como recordaron la presentación de Álvarez junto a Constanza Santamaría y Carolina Urrejola para una Teletón donde cantaron Pandora. Y rememoraron distintas invitaciones de parte de compañeros de trabajo.

Por ejemplo, hablaron de una cena de fin de año que Andrónico Luksic hizo para rostros y periodistas de Canal 13. Un momento en que la periodista encaró a René Cortázar por el cobro de estacionamiento a quienes trabajaban en prensa.

Pero muchísimo más llamativo fue cuando recordó que no fue invitada a un evento sobre el cual se habló durante días en el matinal de la estación de Inés Matte Urrejola. Se trata de un cumpleaños de Raquel Argandoña donde el equipo asistió, pero ella no fue invitada.

“¿Invitó a todos, menos a ti?”, lanzó sorprendido Julio César Rodríguez, recibiendo una respuesta afirmativa de parte de su compañera y su explicación. “No es mi estilo de carrete, yo era panelista y todo. Pero igual, poh”, dijo y explicó que le habría gustado ser invitada “por cortesía”.

“Además se hablaba mucho del cumpleaños en el matinal, era tema”, contó Monserrat Álvarez. Y agregó: “Pero le hice el medio regalo, igual”. Luego dijo que no sabía si habría estado cómoda en el cumpleaños. “Yo quiero ene a la Raquel, si son temas de momento (…) Quizás tenía límite su cantidad de invitados y yo no quedaba”, explicó.

Luego, la periodista dijo que al día siguiente todos hablaban del cumpleaños y ella era “como la niñita del colegio que no la invitaban al cumpleaños”. Y agregó contexto explicando que era probable que ella no fuera parte del equipo como el resto: “Yo era panelista, de hecho no iba todos los días y me iba a las 12:00”.