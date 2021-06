¡Puro amor! El tierno mensaje con el que Jean Philippe felicitó a Pamela Díaz por su nuevo programa

A veces, no es necesario escribir largos manifiestos para decir cosas importantes. Y el tierno mensaje que escribió Jean Philippe Cretton para Pamela más sentido ese viernes es un buen ejemplo. Porque en apenas 17 palabras el periodista de Chilevisión dijo algo especialmente importante.

Porque luego de que La Fiera subiera un video a su cuenta de Instagram celebrando su nuevo desafío laboral, Jean Philippe le escribió: “Merecido!!! Nuevo camino, nueva oportunidad para seguir disfrutando de lo que haces con tanto compromiso. Besos máximos”.

Respecto a este espacio -el primer programa en solitario para Díaz- TVN explicó que tendrá entrevistas, conversación y viajes.

“Este es un gran desafío porque es el único canal en el que no he trabajado nunca, es mi primera vez, es algo distinto, entretenido, un programa que yo venía buscando hace mucho tiempo y me alegra mucho que TVN sea mi nuevo canal”, dijo la comunicadora.

Como parte del programa, Díaz -quien hoy está en “Me Late Prime” de TV+- recorrerá el país. Pero aparte de mostrar paisajes, el plan es que mantenga conversaciones con sus entrevistados.

“Soy fanática de los programas de viajes. Siempre me han gustado y hace mucho tiempo que tengo la motivación de hacer uno. Este programa lo busqué mucho y siento que fue con tantas ganas que lo encontré. Chile tiene lugares muy bellos para conocer y a mí me encanta viajar y conocer gente, y acá voy a estar en contacto directo con la people, mi people”, agregó

Según confirmó un comunicado de prensa enviado por TVN, el programa es realizado por la productora La Industria. El espacio formará parte de los nuevos proyectos que TVN estrenará en las próximas semanas.