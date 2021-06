Julio César y Tik Tok de Lavín: “El cabro dijo ‘estoy tan loco que pensé que me llamó Lavín’”

Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez no quedaron indiferentes al video que el candidato presidencial UDI Joaquín Lavín subió a Tik Tok donde le habla a alguien de dejar la marihuana. Todo partió este viernes 25 cuando el periodista dijo en “Contigo en la Mañana” de Chilevisión que Lavín debería haber telefoneado a Wilmar Roldán, el árbitro del Chile – Paraguay. Eso, para que dejara el pito.

Las alusiones al video de Lavín no se detuvieron ahí. Luego de que Monserrat Álvarez le volvió a hablar del tema, el periodista pidió que pusieran de nuevo la secuencia donde el alcalde de Las Condes aparece adentro de un auto en la supuesta llamada a un joven para que deje de consumir marihuana. El video de hecho ya obtuvo ayer una respuesta de Quique Neira.

Y después de verlo de nuevo, Julio César dijo que “Lavín se equivocó en el énfasis. Le tendría que haber dicho…”. Ahí pusieron de nuevo el ya famoso video. Corre el tik tok de Lavín donde dice “Hola, soy Joaquín Lavín y tu mamá me dijo que estabai fumando marihuana. Tai loco huón, no lo hagai. No, en serio. De verdad”.

Una vez escuchado Monserrat Álvarez reparó en el garabato que se le escucha a Lavín: “Oye, pero dijo ‘estai loco, huón’. Nunca había escuchado a Joaquín Lavín ni siquiera decir ‘on’. Su pequeño chilenismo”.

Julio César Rodríguez: “Una mini chuchaíta. El cabro le dijo ‘toy terrible de loco’. Joaquín Lavín se supera. De hecho, el cabro dijo ‘están tan buenos, estoy tan loco que pensé que me llamó Joaquín Lavín’. ‘¿Qué tení adentro?’. ‘Oye la mano bueeeeena, estoy alucinando’.

Monserrat Álvarez: “Además que le puso el pendrive al teléfono y pilló la información ya. Al cabro. Al dealer. Pilló todo”.

Julio César Rodríguez: “Pilló la información, pilló todo”.