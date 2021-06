Quique Neira responde a Lavín: “Me llamó pero sonaba un pito”

Quique Neira, el músico y cantante, se subió a las reacciones causadas por la confesión de Joaquín Lavín. El candidato presidencial de la UDI dijo que él llamaba por teléfono a algunos jóvenes para que dejaran la marihuana cuando le preguntaron por su legalización en el debate presidencial.

El músico Quique Neira escribió la tarde de este jueves 24: “Lavin me llamó pero sonaba un pito”. Publicado poco antes de las 18.30 horas, el mensaje ya contaba con más de 4.500 me gusta tres horas después. Y eso que durante todo el día varios publicaron supuestas respuestas de Neira.

Todo partió el lunes, cuando en el debate presidencial de CNN – Chilevisión el alcalde de Las Condes se mostró contrario a la legalización de la marihuana. Y reveló que algunas madres de su comuna le piden que llame a sus hijos para que la dejen.

“Por ningún motivo legalizaría la marihuana. Conozco lo que significa para una familia cuando uno de sus hijos se transforma en adicto. Me ha tocado muchas veces empatizar con mamás que se sacan la mugre para que sus hijos no caigan en la droga y de repente me pasan el teléfono”, dijo en el debate.

Lavin me llamó pero sonaba un pito. — Quique Neira (@QuiqueNeira) June 24, 2021

Y la frase famosa vino a continuación: “Don Joaquín, por favor, llame a mi hijo y pídale que no fume, que no caiga en la marihuana”.

Además, este jueves Lavín volvió al tema con una publicación en Tik Tok, donde recreó uno de estos llamados. “Hola, soy Joaquín Lavín, y tu mamá me dijo que estabai fumando marihuana. ¿Estai loco, hueón? No lo hagai. No, en serio. De verdad”, dice en un video que se prolonga por apenas unos segundos.