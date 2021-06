¿Contrato du p. o corte de puntas? La parodia de PI al peluquero de la Roja

¿Contrato du p. o corte de puntas? Problemas con la traducción. La noche de este viernes 25 Políticamente Incorrecto hizo una parodia del peluquero de la Selección Chilena. El hecho causó un escándalo el domingo pasado, cuando se supo que alguien había entrado a la concentración en Brasil a cortarle el pelo a varios jugadores. Eso rompió la burbuja sanitaria que se suponía debía existir.

También permitió otro tipo de conjeturas hasta ahora no esclarecidas. De esas se hizo cargo Políticamente incorrecto, con la entrevista a este peluquero brasileño y su traductora, que vestía de falta corta y escote. Y que también atendía enigmáticos llamados. La entrevista fue así:

Periodista: ¿Por qué entró él al hotel?

Traductora: Te pregunta el caballero acaso por qué entraste al hotel.

Peluquero: Mais que nada el contrato du p.

Traductora: Lo que él dice es que entró más que nada a cortar las puntas. A cortar las puntas, les dentró a cortar las puntas.

Periodista: ¿Y qué hicieron adentro?

Traductora: Dice que qué hiciste.

Peluquero: Lavado du cabeza, maraca, cambio de ampolleta.

Traductora: Se refiere a que lo primero que hizo fue lavar la cabeza, el cabello, por el covid. Y después, mientras lavaba el cabello, puso música. Lo que pasa es que en Brasil a la música se le dice maraca. Y el cambio de ampolleta fue porque él les estaba cortando las puntas a uno y se le quemó la ampolleta y la tuve que cambiar.

Contrato de la traductora

Ahí la traductora tomó un llamado y se puso a hablar con un presunto cliente. Se escuchó una música tipo Aventura o Romeo Santos.

Peluquero: A mí me gustaría hacer un descargo, porque me han dicho cosas terribles a través de las redes sociales y yo soy un simple peluqueriño. Muy humildiño. No quiero sufrir más este bochorno. Yo llevaba alcohol gel, PCR negativo. Me lo mandan mensajes de la ciudad… Colina Uno.

Periodista: No es una ciudad, pero le quería preguntar si atiende a otro tipo de personas.

Peluquero: Sí, trabajé con el candidato presidencial Briones. Me pagó 10% pero sólo me pagó uno. Tuve la suerte de trabajar también con Presidente Sebastián Piñera. Le hizo un corte duueón. Se lo hice a Bolsonaro también.

Periodista: ¿Y cuánto cobra?

Traductora: Eso lo veo yo. Tenemos distintas tarifas. Cobramos 100 mil el momento y 500 toda la noche. El que quiera me avisa, estamos acostumbradas a atender a once a la vez.