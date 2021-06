Mauricio Isla cuenta la firme sobre el “me saliste bastante tímida”: efectivamente no era para Gala

Fin absoluto de un mito. Mauricio Isla confirmó que su recordada frase “parece que me saliste bastante tímida, eh…”, no iba dirigida a su expareja, la modelo española Gala Caldirola.

La confesión del “Huaso” se dio en una conversación con Claudio Bravo y Gabriel Castellón en la concentración de la Roja en Santiago, la que fue transmitida por un live de Instagram.

“Me salió de relajado. Se lo mandé a una amiga de mucha confianza, iba manejando y le mandé. No me acuerdo nada más. No sé por qué lo filtró”, declaró el lateral de la Roja y el Flamengo.

“Cuando empecé la relación con Gala, ella tomó la decisión de decir que eran para ella, pero pasó hace mucho tiempo, fue hace como ocho años”, continuó.

Entre risas, Mauricio Isla tiró: “No voy a decir a quién se lo mandé, pero me salió bonita la frase”.

Cabe recordar que fue la propia Gala Caldirola la que reveló que el “me saliste bastante tímida” no era para ella. En su participación en “La Divina Comida”, la española incluso confesó que no le resultaba agradable escuchar el famoso audio.