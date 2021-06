Así celebran Disney+, Netflix, Stars, NatGeo y FXM el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+

Cada 28 de junio desde 1969 se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ y cada año se suman organizaciones y entidades que no son necesariamente minorías sexuales

Un ejemplo de ello son los medios que buscan generar un cambio en términos de diversidad a través de su contenido para sumarse a las conmemoraciones tanto del mes como el día del Orgullo LGBTQ+.

Disney+

“Out” es un corto animado de Pixar que presenta a Greg quien aun teniendo una vida repleta de amor siente la necesidad de guardar un secreto. “El Princesito” es un corto de Disney Launchpad que revisa estereotipos de la relación entre padres e hijos/as.

“La revolución del género” documental que examina el rol de la ciencia, la política y la cultura con el tema de género. El documental “Howard” muestra un retrato íntimo y profundo de la vida e identidad sexual de Howard Ashman, compositor de clásicos de Disney durante la década del ’80 en Estados Unidos.

El ya estrenado episodio “Quinceañero” de “High School Musical: The Musical: The Series” gira en torno a la organización de la tradicional fiesta de quince años para Carlos por parte de sus amigos. Entrevista con Publimetro, actores de la producción hablaron de la importancia de la representación.

Netflix

Además de su contenido diverso con programas como “Queer Eye” y “Grace & Frankie”, el gigante de streaming está destacando durante este mes a Las seis mentes creativas de distintas producciones. Entre ellos está el chileno José Ignacio “Chascas” Valenzuela, quien es el creador y guionista de “¿Quién mató a Sara?”.

Además aparecen Carlos Montero (“Élite”) y Manolo Caro (“La Casa de las Flores”), Alice Marcone (“Todxs Nós” y “Born to Fashion”), Mirna Nogueira (“Ciudad invisible”) y David Palos (“El baile de los 41”)

También hicieron una selección de 15 momentos queer.

“Élite” (T2: E3): Omar y Ander comparten su momento más romántico de la temporada.

“Pose” (T1: E3): Los Evangelista comparten la cena de Navidad con su familia por elección.

“Master of None” (T3: E1): Denise y Alicia nos enseñan cómo se vive el amor queer en el día a día.

“Atypical (T2: E10): Izzie y Casey se toman de la mano por primera vez en el auto.

“Yo nunca” (T1: E5): Eleonor le pregunta a Fabiola cuál es su tipo de chica.

“3 % (T4: E1): Joana y Natalia se besan por primera vez.

“BoJack Horseman” (T6: E12): Conocemos al verdadero Todd.

“La casa de las flores” (T1: E3): Julián sale del clóset al cantar el icónico himno gay “A quién le importa”.

“Sex Education” (T1: E7): Eric y Otis bailan una canción romántica la noche del gran baile.

“She-Ra y las princesas del poder” (T5: E13): Catra y Adora salvan a Etheria con un beso.

“El mundo oculto de Sabrina” (T2: E5): El momento más precioso de Theo y Harvey.

“Sex Education (T2: E5): Ola descubre que es pansexual al hacer un test online.

“¿Quién mató a Sara?” (T2: E7): La historia de amor de Chema y Lorenzo vive en nuestros corazones.

“Madre solo hay dos (T1: E11): El beso entre Ana y Mariana que nos dejó boquiabiertos”.

“La familia Mitchell vs. las máquinas”: Los padres de Katie le preguntan sobre la persona que le gusta.

National Geographic

La señal tendrá la Semana del Orgullo Nat Geo desde hoy y hasta 2 de julio. Emitirá documentales como “American transgender, explorer investigation – cuerpos perseguidos”, “Original sin: how sex changed the world – the new normal”.

Star Channel

Hoy se podrá ver “Star Pride”, un bloque con películas como “Love, Simon”, “Billy Elliot” y “Bohemian Rhapsody”, además de “Los Simpson”.

FXM

Busca reflexionar sobre la representación LGBTQ+ en el cine con el “Especial Orgullo”. Se podrán ver cintas como “¿Es o no es?”, “La jaula de los pájaros” y “El club de los desahuciados”, entre otras.