Ewan McGregor se convierte en padre por quinta vez tras embarazo secreto de su pareja 24 años menor que él

A veces los quiebres matrimoniales no son nada simples. Menos cuando ocurren luego de que las partes involucradas en un nuevo romance se conocen en el trabajo. La cosa se complica aún más si hay mucha diferencia de edad entre los tortolitos. Y ya se vuelve un desastre si todo ocurre bajo los flashes de las cámaras pues se trata de personajes conocidos. Eso es exactamente lo que pasó con Ewan McGregor y Mary Elizabeth Winstead hace unos años.

Porque la hoy pareja de actores comenzó su relación nada menos que tras conocerse en las grabaciones de la serie de HBO “Fargo”. Eso, a pesar de que McGregor llevaba más de dos décadas casado con Eva Makrakis, con quien tiene cuatro hijas. A ese escándalo se debe sumar el hecho de que McGregor y Winstead tienen una diferencia de edad de nada menos que 24 años y que hubo mucho ruido en los tabloides debido a todo esto.

Tras tanta exposición indeseada no es nada de extraño, entonces, que el nacimiento hijo de Mary -quien saltó a la fama en “Scott Pilgrim vs. The World”- y Ewan haya sido una noticia tan bien guardado. Y por ello, no es raro que el primogénito de la pareja haya llegado tras un muy secreto embarazo que convirtió a la actriz de 36 años en madre primeriza y al actor tras Obi-Wan Kenobi en padre por quinta vez.

Esta información se supo gracias a las hijas mayores de Ewan McGregor, Clara -quien hace unos días fue mordida en el rostro por un perro– y Esther. Ambas publicaron fotografías junto a su hermano menor en sus respectivas redes sociales.

Las hermanas tuvieron tiernos mensajes para su hermano, Laurie. “Bienvenido al mundo, hermano chico. Felicitaciones a papá y a Mary: este es el mayor regalo”, escribió Clara. Por su parte, Esther publicó: “Conocí a mi hermano vestida como pirata. ¡Lo recomiento! Bienvenido a la familia, pequeño Laurie”.