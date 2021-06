HBO Max aterrizó en Chile: así funciona la plataforma en clasificaciones, control parental y más

La espera terminó para los entusiastas del streaming, porque desde este martes ya está disponible en el país HBO Max. La plataforma tiene bajo su alero contenidos de marcas como HBO, Max Originals, Warner Brothers, DC y Cartoon Network.

Pero sus series, películas y documentales no son lo único que la hacen particular respecto a su competencia, sino que su interfaz tiene algunas características que pueden ser útiles a sus usuarios.

Por ejemplo, el control parental no sólo exige un pin para cambiar perfiles, algo que permite que los adultos no tengan que estar encima de los más pequeños para confirmar si cambiaron de perfil o no. Además de esto, hay diferentes rangos que los menores pueden disfrutar. Así, se puede elegir que accedan a todo el contenido, para menores de 7 años, para menores de 10 años, para menores de 13 años, para menores de 16 años y para menores de 18 años.

En cuanto a las clasificaciones, están las habituales por género, además de estudios o franquicias.

En este punto destaca la categoría de Grandes estrellas, pues facilita encontrar películas o series que tengan en sus respectivos elencos a ciertos actores o actrices.

Y, claro, también suma el hecho de que hay acceso a películas clásicas de distintas décadas.

La barra de búsqueda lateral es muy útil porque permite encontrar contenido interesante según género, tipo de producto y también por estudio.

Eso sí, no hay acceso a un ranking para conocer lo más visto en determinado momento en el país, como es el caso de Netflix. De todas maneras, su interfaz es muy amigable y permite encontrar contenido desde distintas opciones de búsqueda.

Su precio puede tener descuento dependiendo de la cantidad de meses en que se contrate y también se permite una suscripción de prueba por 7 días.