Imitador de Steve Perry que ganó “Yo Soy”: “Ver a personas con pancartas hace que uno sea responsable con la audiencia”

Nicolás Cid no lograba entenderlo. Era el flamante ganador de la más reciente temporada de “Yo Soy”. Y al enterarse de que se convirtió en el mejor imitador del programa de talentos de Chilevisión su sorpresa fue clara.

“No, no, no puedo creerlo, no puedo creerlo”, dijo mientras lloraba de felicidad el hombre cuya personificación de Steve Perry lo dejó con el primer lugar. Y no sólo eso, porque aparte de ser elegido como el mejor imitador de la tercera temporada, Cid se quedó con el gran premio de 15 millones de pesos. En tanto, quienes los imitadores de otros artistas también consiguieron premios en dinero.

El segundo lugar fue para Marc Anthony con 3 millones de pesos y el tercero fue para José Feliciano, con 2 millones de pesos. El cuarto lugar lo consiguió Brian Johnson, con 1 millón de pesos.

Tras su gran sorpresa inicial, Cid, siguió hablando con Jena Philippe Cretton y Millaray Viera. “De verdad estoy demasiado agradecido del cariño de la gente. Han sido 6, 7 meses súper duros en mi vida, de mucho esfuerzo, de poder llegar acá, de altos y bajos, momentos buenos y pésimos, pero no lo puedo creer”. Agregó que eso se suma a años de trayectoria que se consolidaban “en un momento tremendo en mi vida”.

Ya en conversación con BioBioChile, agregó mayor información. “Cuando fui al casting, me llamaron altiro de que había quedado y eso fue super bueno, de hecho, el casting fue el mismo día de mi cumpleaños”. También opinó de compañeros de competencia. “Yo conocía a algunos imitadores de programas anteriores y todos tenían muy buen nivel”, aseguró.

Como llevaba más de un año fuera de los escenarios, dice que necesitó del equipo para retomar su caracterización de Perry. Pero no fue el único apoyo que tuvo. “Ver a personas con pancartas, a niños, hace que uno sea responsable con la audiencia y darles lo mejor de uno”, agregó el ganador de “Yo Soy”.

Este domingo 4 de julio, en tanto, parte “Yo Soy All Stars” en CHV.