Carmen Tuitera y críticas de morbo por imágenes desde la UTI: “Las fotos son nada versus a las marcas que este virus deja”

Con libros superventas con títulos como “Weona tú podí” y “Brilla weona brilla”, Carmen Castillo está acostumbrada a la controversia. De hecho, debido a su alter ego Carmen Tuitera, la influencer debe estar especialmente acostumbrada a las críticas en RRSS.

Pero tras su hospitalización de este lunes Castillo ha debido enfrentar un nuevo tipo de comentarios negativos. Se trata de las quejas por supuesto morbo por las fotos que ha mostrado desde la UTI. Como respuesta, la influencer publicó algunas stories sobre el tema.

“Esta foto no es morbo, es la realidad que se vive con este virus cu….. Cuídense, vacúnense que gracias a mis vacunas hoy el compromiso de mis pulmones es mucho menor”, dijo. Y luego agregó: “Es duro verme así (lo sé), pero este virus no es mentira. Así me tiene y todos los días luchando para que no avance”. Además, contó lo difícil que ha sido para ella el usar la mascarilla especial debido a que es claustrofóbica.

“Espero que mis fotos creen consciencia y si esto es fuerte, imagínense que me entuben y no saber nada del mundo (…). No es un juego y me da orgullo que me vean tal y como estoy (…). Digo estas palabras porque las fotos no son nada versus a las marcas que este virus deja en uno“, cerró.

En la edición de este miércoles LUN publicó novedades sobre la mujer conocida como Carmen Tuitera. Su hermana Camila habló sobre su estado de salud. “Me dijo que está luchando, como siempre lo hace, y que a esto le va a ganar”, contó.

“Ella está con oxígeno no invasivo, por medio de una mascarilla. Si no toma el celular, sabemos que no está bien. Pero nos llamó durante la tarde y nos dijo que recién había podido abrir los ojos”, agregó Camila. El reporte médico del martes a las 19:00 horas informó que su compromiso pulmonar es menor al 30% y que aún permanece en la UTI.

Según explicó Camila, toda la familia había tenido un especial cuidado debido a la esclerosis múltiple (EM) de la influencer. “Carmen y nosotros nos estábamos cuidando muchísimo, porque sabíamos que a ella el covid-19 le podía pegar diferente, ya que desde hace un tiempo viene con tratamientos inmunosupresores para estabilizar su EM. Carmen tiene sus dos vacunas Sinovac y agradecemos que las tenga, porque quizás habría sido mucho peor. Ella, a pesar de tener una mala experiencia por la vacuna, cuando su hijo Santiago tuvo una fuerte reacción adversa a los dos meses, hace un llamado a vacunarse y ser responsables por el bien común”.