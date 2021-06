Hermana de Carmen Tuitera y hospitalización por covid: “Está luchando, como siempre lo hace”

Desde este lunes Carmen Castillo, más conocida como Carmen Tuitera, está hospitalizada por coronavirus. La popular influencer, que hace unas semanas reveló que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, debió ser internada de urgencia debido a una neumonía.

Esto, a pesar de que Castillo había dado negativo al PCR y de haber cumplido sus días de cuarentena por contacto estrecho. Fue debido a que comenzó a sentir malestares que acudió a un centro de urgencia, donde tuvo que ser internada al presentar “baja saturación (menos de 90)”, además de dolores fuertes en su pecho y costillas, aparte de tos.

Según la publicación en Instagram sobre el tema, la mujer “está tranquila, entregada y como familia le pedimos a su comunidad que la tengan en sus oraciones”. El texto escrito por Camila, hermana de la influencer, cerró con: “Una vez más las necesita, sé que mi hermana sigue luchando y ganará una vez más esta batalla. Prendan sus velitas por favor”.

Ahora, LUN publicó novedades sobre la mujer conocida como Carmen Tuitera. Fue nuevamente Camila quien habló sobre el estado de salud de su hermana. “Me dijo que está luchando, como siempre lo hace, y que a esto le va a ganar”, contó.

“Ella está con oxígeno no invasivo, por medio de una mascarilla. Si no toma el celular, sabemos que no está bien. Pero nos llamó durante la tarde y nos dijo que recién había podido abrir los ojos”, agregó Camila. En tanto, en el reporte médico de las 19;00 horas se informó que su compromiso pulmonar es menor al 30% y aún permanece en la UTI.

El llamado de Carmen Tuitera

Según explicó Camila, toda la familia había tenido un especial cuidado debido a la esclerosis múltiple (EM) de la influencer. “Carmen y nosotros nos estábamos cuidando muchísimo, porque sabíamos que a ella el covid-19 le podía pegar diferente, ya que desde hace un tiempo viene con tratamientos inmunosupresores para estabilizar su EM. Carmen tiene sus dos vacunas Sinovac y agradecemos que las tenga, porque quizás habría sido mucho peor. Ella, a pesar de tener una mala experiencia por la vacuna, cuando su hijo Santiago tuvo una fuerte reacción adversa a los dos meses, hace un llamado a vacunarse y ser responsables por el bien común“.

Camila también dijo: “Carmen es una mujer que a pesar de todo lo que ha vivido, sigue luchando y sabemos que ésta será una más”.