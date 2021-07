ExMasterChef enfrenta gastos de hospitalización por covid: $65 millones

El exMasterChef Giovanni Cárdenas tiene que enfrentar una millonaria cuenta por los gastos médicos de su hospitalización debido al covid. En total son $65.546.534 por los 33 días que estuvo internado en la Clínica Dávila, 18 de ellos conectado a una máquina de oxígeno.

Según publicó Las Últimas Noticias, la familia y los amigos del exMasterChef están preparando un menú que el 3 y el 4 de julio venderán por $3 mil. “Fuimos a ver la cuenta y era de $65.546.534. Esa es la cuenta que me entregó la clínica y me dijeron que tenía que presentarlo a Fonasa, dijo su esposa Scarlette Jaque.

“Pregunté por la ley de urgencia y me dijeron que sólo cubre los días en que estuvo intubado. No el resto del tiempo. No sabemos cuánto nos corresponderá pagar. Estamos preocupados por el costo que vamos a afrontar”, añadió la mujer.

Además de eso, ya están sumando nuevos costos por las cosas que el exMasterChef tiene que hacer en la fase de recuperación. Una radiografía de tórax le sale $407 mil. Tuvieron que poner altiro $200 mil. Ese era el dinero que tenían para el arriendo. Los otros $207 mil los tuvieron que pactar en cuotas. Tiene que ir al psiquiatra y eso le sale entre $40 mil y $30 mil por consulta. Los remedios antes por los $100 mil.