Productor ejecutivo de “Yo Soy All Stars” da detalles de lo nuevo de CHV: primer capítulo será sin piedad

“Yo Soy” tiene un problema. Bueno, no cualquier problema, sino que uno del tipo “happy problem”, como dicen en países anglo. Lo que ocurre con el espacio de talentos de Chilevisión es que cada temporada ha sido más exitoso que la anterior y, por eso, los ejecutivos de la estación no querían que terminara el tercer ciclo.

Como el equipo liderado por el productor ejecutivo Carlos Valencia no podía alargar la competencia, decidieron hacer otra temporada. Pero, y aquí hay un problema de verdad, no podían hacer castings masivos debido a la pandemia. Por lo tanto, se vieron obligados a encontrar una solución cuyo resultado se verá este domingo cuatro. Se trata de “Yo Soy All Stars”, donde van a reunir a los 70 mejores participantes hasta ahora.

“Iba a haber muchos huérfanos de ‘Yo Soy'”, dice Valencia sobre el interés en hacer un nuevo ciclo a menos de una semana de coronar al más reciente ganador. Lo más impresionante es que lo lograron a pesar de que tuvieron apenas un mes y medio. Además del hecho de que seguían grabando.

En la práctica, el asunto funciona así: “Nosotros grabamos de jueves a domingo. Entonces, lunes, martes y miércoles el resto del equipo puede hacer teletrabajo. Así nos vamos arreglando. En la mañana tenemos ensayos con los participantes y en la tarde grabamos”, dice. Y el resultado va bien, según asegura Valencia. “Hemos estado en algunos ensayos y algunas grabaciones y en verdad es increíble, porque son todos tan buenos que si antes fue difícil elegir al mejor, ahora lo va a ser mucho más”.

Respecto a la posibilidad de abusar de la misma tecla, el productor ejecutivo asume que es un riesgo. “Siempre está ese temor, pero para el segundo semestre vienen otros programas nuevos. Y nosotros creemos que todavía ‘Yo Soy’ da para una temporada más. Ahora, eso lo vamos a resolver este domingo cuando veamos el rating, cuando veamos cómo le fue”, dice.

Si bien explica que no hay certezas en la TV, el hombre que también tiene a cargo “El discípulo del chef”, “Pasapalabra” y “PH” siente confianza. “Tenemos la esperanza y la convicción de que esto va a funcionar”. La razón, explica, es clara. “Según los estudios que hemos realizado, lo que a la gente le gusta de ‘Yo soy’ es la calidad de los imitadores. Si nosotros logramos tener a los mejores de los mejores, eso debería mantenerse”.

Para Valencia, el espacio tiene como plus que “acompaña como si fuera una radio. Entonces, es muy fácil entrar y salir”. Básicamente, no hay que seguir tramas complejas ni nada parecido. Si mañana quieren seguir, algo se nos ocurrirá.

Lo que viene para Yo Soy

Este domingo debuta este nuevo formato, que será muy rápido y no tendrá demasiada piedad con los participantes. Al respecto, el productor ejecutivo da detalles. “En el capítulo uno va a haber cuatro eliminados. Están contemplados, en un inicio, pocos capítulos. Hicimos 10 equipos: se presenta un equipo y se va al tiro un eliminado. Entonces, al tiro gente que llegó a las etapas finales del programa en diferentes temporadas y que son muy queridos por la gente se van eliminados. Son todos buenos, entonces siempre se va uno bueno eliminado”, explica.

Y luego asegura: “Va a ser un programa con mucho vértigo, porque cada seis imitadores va a haber un eliminado. Va a ser muy duro para el jurado elegir”.

En cuanto a la posibilidad de seguir haciendo temporadas, comenta que esa opción depende de las condiciones de la pandemia más que del púbico. “Este es un programa que en Perú, por ejemplo, lleva 28 temporadas. En Colombia lleva varias temporadas. Son programas más cortos, duran 48 minutos, van antes de las noticias. no es prime como el nuestro”, dice.

Y comienza a pensar distintas opciones: “En el mercado hay imitadores para salir a buscar en el caso de que el canal quisiera una quinta, seguramente inventaremos algo, como el mundial de imitadores, por dar un ejemplo”.

En este punto, ya da luces de lo que podría ocurrir en el futuro. “Y tenemos a los mejores imitadores del mundo, desde un Elvis Presley de EEUU o de Canadá o un Frank Sinatra. O un Miguel Bosé de España. Algo encontraremos. En Brasil me imagino que hay muy buenos imitadores y podemos hacer un mundial. O sea, siempre surge una idea nueva para poder darle un poquito a la gente lo que quiere. Hoy día son los imitadores, con este programa”.