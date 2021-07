Pamela Díaz cuenta su victoria del día: “Le quité el 10% a mi ex”

Pamela Díaz, la conductora de televisión en TV+ y pronto de TVN, reveló que ya tiene el retiro del 10 por ciento de uno de los padres de sus hijos. Eso fue lo que le dijo a José Miguel Viñuela mientras hacían un contacto en directo por Instagram para el programa de éste último que se llama “Desde mi cocina con la Nené”.

En ese contacto, le pidieron a ella que hablara de algo positivo que le hubiera ocurrido durante el día. José Miguel Viñuela le dijo “¿cuál ha sido tu noticia positiva, negra?”.

Y Pamela Díaz días le respondió “que le quité el 10 por ciento a mi ex. Estuve hablando con Carmen Gloria Arroyo, por su libro nuevo. Y le pregunté cuántos papitos corazón hay en Chile. Dame una cifra (…) El 83 por ciento no paga. No lo puedo creer. Yo creo que es más. Lo sacaron por el 10 por ciento que le retuvieron las señoras o las parejas”.

De esta manera, la conducta recordó la conversación que tuvo con la abogada Carmen Gloria Arroyo, a propósito del lanzamiento del libro de ésta último, llamado “Y no vivieron felices para siempre”, que toca precisamente los casos de divorcio y sobre todo cuando se producen cuando hay hijos.