Rodrigo Sepúlveda se enfureció por el cruel robo de la pensión que sufrió Don Jorge

Rodrigo Sepúlveda, el conductor de Meganoticias Alerta, habló el mediodía de esta sábado 3 con Don Jorge, el adulto mayor de algo más de 80 años al que le robaron su pensión de $150 mil con un truco. Don Jorge trabaja en los fletes y por eso sus familiares hicieron una campaña para que lo contraten y así recuperar lo que le quitaron.

Sin embargo, mientras él y su nieta contaban esta historia, Rodrigo Sepúlveda empezó a hablar con ellos. “Jorge querido un abrazo grande. No puedo creer lo que te pasó. Cuando vi la imagen me dio una impotencia, porque vi a mi padre reflejado en usted. Mi padre tiene su edad. Lo sentí como que esas personas no merecen convivir con nosotros en la sociedad. Me dio rabia, pena, impotencia. Unas ganas de estar ahí para tenderle una mano”, dijo.

Además, Rodrigo Sepúlveda insistió en que “no puedo creer lo que le pasó. Entonces sólo quería traspasarle eso. Mi solidaridad, mi cariño. Y la rabia y la impotencia. Ojalá que esa persona sea detenida. Porque una persona así no puede estar libre. No puede. Cómo usted, trabajando, con plata en el bolsillo, que la necesita hoy más que mucha gente, y viene este infeliz y le hace lo que le hace. Para mí no tiene nombre amigo mío. Sólo le quería mandar un abrazo grande.

Al final le preguntó qué hacía con toda la gente que le estaba escribiendo y que quería depositarle el monto que le robaron. Él se negó y dijo que quería mejor que lo tomaran para hacer fletes, que a eso es a lo que se decida. “Ya. Me encantó”, dijo Rodrigo Sepúlveda.

“Ayer yo lo vi y me rompió el alma. No podía creer lo que mis ojos veían. Cómo hay gente tan mala de adentro. Lo siento tan noble de su parte que no quiera recibir plata. Pero también es muy lindo la gente que le ha escrito. Me tienen loco en Twitter y en Instagram”, añadió.