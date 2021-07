Gonzalo Jara negó desde México que no envíe dinero a sus hijos

Gonzalo Jara, el exseleccionado chileno actualmente en México, negó que no le envíe dinero a sus hijos que viven en Chile. Eso fue lo que denunció su exesposa, Roksana Luengo. “Diciembre, enero y mayo no me mandó ni un peso”, dijo ella.

Según declaró en una entrevista en Las Últimas Noticias, el jugador negó que esta situación sea efectiva. “Yo tengo todos los comprobantes de los pagos que se han realizado y que me corresponden. Eso está en manos de mi abogado. No es cierto que haya descuidado a mis hijos”, afirmó Jara.

Además, insistió en que “nunca les he dejado de entregar casa, colegio, alimentación, salud y amor. Esto no tiene precio para mí. Ahora estoy hablando como Gonzalo Jara y no como el deportista que todos conocen. Insisto, nunca dejaré abandonados a mis hijos. Al menos eso me enseñaron siempre mis padres”.

Gonzalo Jara explicó que ahora no ha visto a sus hijos pero sólo debido a que está jugando en el fútbol mexicano. “Soy un futbolista profesional y sé que tengo que mantener a mis hijos, pero por razones profesionales me he visto obligado a estar fuera de Chile, con todo el dolor que trae estar lejos de la familia. Y en cuanto a no poder verlos, es netamente porque estoy viviendo en México. La última vez que fui a Chile los vi, pero después me tuve que devolver. Acá no tiene nada que ver la pandemia ni otras cosas”.

“Yo no me estoy victimizando, ni mucho menos”, dijo Gonzalo Jara.

También señaló que respecto al juicio al que tenía que asistir, él no se presentó “porque no podía. Estaba jugando los últimos partidos acá en mi club de México. Mi abogado está al tanto de todo. Siempre he estado dispuesto a conversar y llegar a un acuerdo. Me parece que es una afirmación ligera sostener que no me presenté porque no quería”.