Ex de Gonzalo Jara revela que futbolista ha dejado de mandarle dinero para sus hijos

La ex de Gonzalo Jara, Roksana Luengo, reveló que el futbolista bicampeón de América ya no está con él y que suele no enviarle dinero para costear los gastos de sus tres hijos. “Diciembre, enero y mayo no me mandó ni un peso”, dijo Luego.

Según publicó Las Últimas Noticias, Jara y Luego se separaron de hecho en 2019 cuando el zaguero actuaba en Estudiantes de La Plaza. La mujer contó que tienen pequeños emprendimientos para generar ingresos que compensen esta falta de liquidez. Sobre sus emprendimientos, dijo “gano muy poquita plata. He estado tan mal anímicamente (…) Gracias a Dios que tengo a mi mamá y a su esposo”, dijo.

“Es triste, mis hijos me han visto llorar, hablar llorando con Gonzalo. Le digo las cosas, le mando boletas, le explico. Si me muevo y hago cosas, lo hago no para mí, sino para mi casa. Me siento sola”, le dijo al diario la ex de Gonzalo Jara, que tienen estudios en Educación Física.

Además, indicó que antes de interponer una demanda por pensión alimenticia, había una instancia de conciliación a la cual el jugador y exseleccionado chileno no se presentó. “Como no se presentó, se dio por mediación frustrada. Con ese antecedente, yo puedo exigir la pensión familiar a través de un exhorto, porque él vive en México y en pandemia se demora tres a cinco meses en llegar la petición”, lamentó la ex de Gonzalo Jara.