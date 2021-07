Esposa de Chino Ríos no quiere que la piropeen en Instagram

La esposa de Chino Ríos, Paula Pavic, se plantó ante quienes le escribieron en su Instagram a propósito de lo que publica. Lo último que colocó eran reportes sobre el avance de una tormenta sobre Florida y ahí notó que recibía mensajes de “hombre” con “piropos y todo” y a ella eso no le pareció bien.

Pavic y Marcelo Ríos viven en Sarasota, en el estado de Florida. Y estaban en la eventual línea de paso de la tormenta Elsa, que podría haberse convertido en un huracán. Eso al final no ocurrió, pero mientras se desarrollaban los hechos, la esposa de Chino Ríos puso un mensaje hablando de la situación.

Y estaba maquillada, porque ella misma confesó que se había maquillado. Entonces ahí descubrió algo.

“Contesté hartos mensajes”, dijo. “Pero después me di cuenta de que había hartos mensajes de hombres. También tirándome piropos y todo. No es de mala onda. No les voy a contestar esos mensajes”, añadió.

La esposa de Chino Ríos dijo que “la verdad, no me gustaría que mi marido estuviera contestando mensajes de minas que le ponen cosas a él. Y aparte que creo que no debe ser lindo para sus esposas o sus novias o sus pololas que le anden tirando tanto piropo a otra mujer. Con el simpática a los hombres, me conformo”, añadió.